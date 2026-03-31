Mercado Libre anunció una histórica inversión de US$750 millones en Chile para este año

Este martes se dio a conocer una de las operaciones de capital privado más significativas de los últimos años en el territorio nacional.

La firma Mercado Libre reveló un plan de inversión que alcanza los US$750 millones proyectados hacia el año 2026, lo que equivale a un alza aproximada del 30% respecto al ejercicio previo.

En una ceremonia liderada por el Presidente José Antonio Kast, se oficializó este compromiso financiero que busca dinamizar la actividad económica local. El Mandatario resaltó la relevancia de esta iniciativa, haciendo hincapié en que la expansión de la compañía tecnológica se traducirá en la generación de 1.200 nuevas plazas laborales.

Al hacer uso de la palabra, la máxima autoridad del país enfatizó la necesidad de establecer certezas para el progreso de la nación. En ese sentido, el jefe de Estado manifestó: "valoramos mucho la inversión, porque en estos tiempos difíciles lo que necesita Chile es que vuelvan a creer en nuestra Nación".

El Presidente Kast no omitió la problemática de la delincuencia durante su discurso, reconociendo las dificultades que enfrenta el sector productivo ante la crisis delictiva. Al respecto, indicó que "aquí sufrimos de la inseguridad, tuvimos que desplegar nosotros desde el mundo privado, una seguridad que esperábamos recibir del Estado y no estaba".

Añadió que el crecimiento está intrínsecamente ligado a la certidumbre institucional. Bajo esa premisa, Kast aseguró que "esa confianza se renueva cada vez que hay una buena noticia como esta, porque si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo".

El destino de los recursos informados por la multinacional se concentrará en robustecer su infraestructura logística, perfeccionar las herramientas de su plataforma de ventas online y potenciar su división de servicios financieros tecnológicos (fintech), con el objetivo de afianzar su presencia en el mercado chileno.

Al encuentro asistieron diversos representantes del gabinete ministerial de las carteras de Economía y Trabajo, quienes acompañaron a la plana directiva de la empresa. En la instancia, los ejecutivos recalcaron que Chile se mantiene como un pilar estratégico para el crecimiento de sus negocios a nivel regional.

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