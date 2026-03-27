Más de $106 mil millones en fondos olvidados: miles de chilenos podrían perder su dinero si no lo reclaman a tiempo

Un monto total de $106.845 millones se encuentra actualmente en calidad de acreencias bancarias pendientes de cobro, según el balance entregado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta cifra, que involucra a 19 instituciones supervisadas, representa un crecimiento del 13% en comparación con los registros del año previo, contabilizando un total de 94.654 acreencias para el periodo 2026.

Estos recursos corresponden a dineros depositados en bancos o cooperativas que, por diversas razones, no han sido retirados por sus titulares o no han presentado movimientos financieros durante un lapso de dos años. Conforme a lo estipulado en la Ley General de Bancos, una vez cumplido este periodo de inactividad, las entidades financieras tienen la obligación de reportar dichos montos a la CMF y gestionar su publicación en el Diario Oficial.

Para facilitar la recuperación de estos capitales, la autoridad puso a disposición de la ciudadanía el portal web https://acreencias.cmfchile.cl, donde los usuarios pueden verificar si poseen fondos olvidados. Es fundamental realizar este trámite a tiempo, ya que la normativa vigente establece un plazo de tres años, contados desde la publicación del listado anual de acreencias sujetas a caducidad, para que los dueños reclamen su dinero.

En caso de que los montos no sean cobrados dentro del tiempo legal establecido, la ley determina un destino específico para los recursos: las instituciones financieras deberán transferir la totalidad de los fondos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. De este modo, desde el momento de la actual publicación, se inicia el conteo regresivo para que los propietarios eviten la pérdida definitiva de sus acreencias.

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