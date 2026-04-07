Mario Farren lidera giro en BancoEstado: elimina cobros, impulsa CuentaRut digital y refuerza modernización

El máximo directivo de BancoEstado, Mario Farren, profundizó en los pilares que sostienen su actual administración, destacando hitos como la eliminación del cobro de 300 pesos por transferencias desde CuentaRut hacia otras instituciones bancarias. En su intervención, la autoridad también abordó las directrices entregadas por el Presidente José Antonio Kast, además de analizar el rol estratégico de la entidad en la gestión del Crédito con Aval del Estado (CAE) y su colaboración en las tareas de combate al crimen organizado.

En conversación con T13 Radio, Farren analizó la trayectoria y el impacto social del producto más masivo de la institución, señalando que “20 años tiene la Cuenta RUT. Es la primera tarjeta sistema de pago masivo, es tal vez el producto bancario que tiene mayor bancarización en Chile. Hay 15,5 millones de CuentaRut, el 80% de los chilenos lo tiene activado. O sea, si tienes RUT, tienes CuentaRut. Esa es la publicidad, así nació con 140 mil personas hace 20 años”.

Respecto a la evolución tecnológica del servicio y su vínculo con los usuarios, el ejecutivo enfatizó el valor de la confianza depositada en la marca. “Hay Pymes, hay personas que confían, que dependen, es una de las bancas más queridas. Entonces, es notable y además, desde el 2025, la CuentaRut se ha ido convirtiendo en una billetera digital, porque agregamos el atributo de pagos con Código QR desde la CuentaRut y eso se llama Rutpay. Hoy día, yo diría estamos de a poco, estamos probablemente llegando a los 500 mil usuarios, pero recién partimos”, explicó el presidente de la estatal.

Sobre los objetivos prioritarios de su gestión, Farren fue enfático en señalar que la proximidad con el público es la meta principal encomendada desde el Ejecutivo. Al respecto, sostuvo que “esa es la idea, ese es el mandato de BancoEstado, facilitar, acercarnos a los clientes, ese es el encargo del Presidente de la República. Cuando me asignó la responsabilidad, me dijo te pido una sola cosa y es que mejore la atención a los clientes, mejore la celeridad con la que los atienden, la calidad de la atención”.

La modernización de la infraestructura física y digital también forma parte de la agenda de trabajo actual. Farren complementó indicando que “Es un banco que funciona mucho en sucursales por un tema geográfico también. Estamos en eso, estamos trabajando con áreas de tecnología, la renovación de las cámaras de seguridad, el sistema tecnológico y software central que procesa las operaciones en tiempo real a través del cual funcionan nuestras cuentas corrientes, las cuentas de débito”.

Para concluir, el titular de BancoEstado subrayó la importancia de robustecer la operatividad de los canales remotos para evitar fallos técnicos. “En síntesis, poder entregar información más rápida, generar una mayor estabilidad de estas plataformas que a veces tienen intermitencias, por ejemplo. Hay todo un trabajo de modernización que se pretende implementar”, sentenció la autoridad bancaria.

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