Marcel aborda propuestas de candidatos sobre recortes al gasto público y dice que "no es posible sin modificar la legislación"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó la viabilidad de los compromisos de los candidatos presidenciales de recortar fuertemente el gasto público.

José Antonio Kast apunta a un recorte de US$6.000 millones en 18 meses, mientras que Evelyn Matthei reducir US$8.000 millones en cuatro años.

"No es posible hacer ajustes importantes sin modificar la legislación", precisó.

En esa línea, indicó que "para que se recorte el gasto en esa cantidad se requieren reformas legales, no se pueden hacer solo por la vía administrativa. En Chile el 85% del gasto público está fijado por ley", señaló el secretario de Estado en radio Pauta.

Marcel destacó el escenario demográfico de Chile y lo que eso influye para el gasto fiscal. "El envejecimiento de la población en Chile está presionando el gasto público al alza, de manera muy significativa", indicó.

Y aseguró que la "población mayor de 60 años en Chile está creciendo al 4% por año y eso presiona el gasto en salud y el gasto en pensiones".

"Pensemos que el gasto en salud, al momento de formular un presupuesto, parte ya con un incremento del orden de los US$1.000 millones", agregó.

A su juicio, "esas tendencias de más largo plazo creo que también hay que incorporarlas" en la discusión presidencial.

El expresidente del Banco Central añadió asimismo que "sería bueno que en relación a los efectos fiscales de las propuestas de los candidatos hubiera una instancia que evaluara qué es lo que significa".

Recordó, sobre lo mismo, el rol que juega el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al evaluar las propuestas que el Ejecutivo presenta.

PURANOTICIA