Lo que se sabe de la falla masiva de Entel: Servicio estuvo caído por al menos cinco horas

El servicio de Entel, en telefonía móvil y hogar, presentó este jueves problemas e intermitencia por más de cinco horas afectando a miles de clientes en todo el país.

Pasado el mediodía de este jueves, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que “se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel. La compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios”.

La falla se inició exactamente a las 12:28 horas del jueves y cientos de usuarios reclamaron por redes sociales, lo que obligo a Entel a emitir un comunicado: “Informamos que estamos experimentando intermitencia en los servicios de telefonía móvil y servicio hogar. En Entel, hemos activado todos los protocolos establecidos y nuestros equipos ya se encuentran en terreno trabajando para mitigar los efectos de esta contingencia”, aseguraron.

Casi cinco horas después, pasadas las 17 horas, Entel informó en su cuenta de X que los servicios de telefonía móvil y hogar ya “funcionan con normalidad” e invitaron a sus clientes a informar cualquier nuevo inconveniente.

El problema, que se registró a nivel nacional, habría sido por la falla del data center de la Región Metropolitana y llevó a que se acumulara una cantidad importante de reclamos contra la compañía Entel.

En horas de la tarde del jueves, la Subtel recordó a los usuarios "que tienen derecho a descuento en su boleta por la interrupción de un servicio que exceda las 6 hrs en un día o 12 hrs continuas/discontinuas en un mes".

