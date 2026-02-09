Latam anuncia reinicio de vuelos a Venezuela: iniciará operaciones el 23 de febrero con cuatro frecuencias semanales

Latam Airlines Colombia reiniciará su operación aérea entre Bogotá-Caracas a partir del lunes 23 de febrero con cuatro vuelos a la semana que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Así mismo, la compañía proyecta incrementar su operación a siete frecuencias semanales a partir del 1 de abril, sujeto a las aprobaciones de las autoridades aeronáuticas de los dos países que actualmente se encuentran en proceso.

Los vuelos a Caracas ya se encuentran abiertos a la venta en todos los canales de Latam así como en agencias de viaje. Así mismo, los pasajeros que suspendieron sus planes de viajes con Latam a finales de 2025 podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin cobros adicionales.

Los pasajeros que viajen desde Chile podrán acceder a Caracas vía Bogotá, eligiendo entre los cuatro vuelos a la semana, según la opción que mejor se ajuste a sus necesidades de viaje:

Vuelo Salida Llegada Frecuencia LA 572 1 parada Santiago (SCL) - 00:10 Caracas (CCS) - 14:44 Lunes, miércoles, viernes y domingo LA 4405 1 parada Caracas (CCS) - 16:04

Todos los horarios se encuentran en hora local y pueden estar sujetos a cambios, se recomienda validar el itinerario final directamente en Latam.com.

Al respecto, Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia señaló que "en Latam tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”.

El grupo Latam cuenta con la escala, la experiencia y las capacidades necesarias para cumplir un rol estratégico en este proceso, ofreciendo una operación confiable, eficiente y de largo plazo.

“Estamos listos para trabajar de la mano con las autoridades de Colombia y Venezuela para seguir avanzando en nuevas oportunidades de crecimiento que beneficien a los pasajeros, al comercio y a la integración regional”, agregó.

PURANOTICIA