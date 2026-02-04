Latam Airlines marca nuevo récord y gana más de US$ 1.400 millones en 2025

Con un nuevo récord financiero, Latam Airlines Group cerró 2025 como uno de los años más exitosos de su historia. La compañía reportó utilidades por US$1.460 millones, lo que representa un crecimiento de 50% respecto de 2024 y consolida una tendencia de resultados históricos por segundo año consecutivo.

El director financiero del grupo, Ricardo Bottas, subrayó, a diario La Tercera, que se trata de las mayores ganancias anuales registradas por la aerolínea. “Hemos crecido en ingresos, hemos crecido en márgenes, pero también hemos crecido en la última línea, en la utilidad neta, de una manera muy consistente, alineada con nuestra estrategia de crecimiento rentable”, afirmó.

Durante 2025, Latam alcanzó ingresos por US$14.495 millones, lo que implicó un alza superior al 11% frente a los US$13.034 millones del año anterior. El dinamismo se acentuó en el cuarto trimestre, periodo en el que las ventas crecieron 16,3%, pasando de US$3.395 millones a US$3.949 millones.

El principal impulso provino del negocio de pasajeros, cuyos ingresos aumentaron 12,3% hasta totalizar US$12.612 millones. Este desempeño respondió a un incremento de más de 8% en la demanda y a un alza de 3,7% en el yield, mientras que el factor de ocupación se ubicó en 84,4%, levemente por sobre el nivel de 2024.

El segmento de carga también contribuyó al crecimiento, con ingresos que subieron 3,4% y alcanzaron US$1.654 millones. Según explicó la empresa, “este aumento se explica principalmente por un crecimiento del 2,2% en el tráfico medido en RTK y un aumento del 1,1% en el yield”. A ello se sumó un incremento de US$29 millones en otros ingresos, asociados principalmente a mayores ventas por servicios de tours y aduana, parcialmente compensados por menores ingresos de canjes no aéreos del programa Latam Pass.

El CEO del grupo, Roberto Alvo, destacó la solidez del desempeño alcanzado. “Cerramos el 2025 satisfechos por el avance en la consolidación de Latam. Los resultados reflejan un modelo de negocio fortalecido, sustentado en una propuesta de valor diferenciada, una ejecución operacional consistente y una disciplina financiera que le ha permitido crecer de manera rentable y sostenida”, señaló.

En términos operacionales, el Ebitdar ajustado llegó a US$4.091 millones, con un margen de 28,2%, lo que significó una expansión de 4,4 puntos porcentuales respecto del año anterior. El indicador creció 31,6% frente a los US$3.108 millones registrados en 2024.

Operación y crecimiento en 2025

Durante el año, Latam transportó en promedio más de 239 mil pasajeros diarios, totalizando 23 millones en el ejercicio. El mercado doméstico de Brasil concentró el mayor volumen, con 10,4 millones de pasajeros y un crecimiento de 13,5%. El segmento internacional también mostró una expansión relevante, con un alza de 5,8% hasta 4,5 millones de pasajeros. En contraste, los mercados domésticos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú registraron una leve caída de 0,3%, sumando 8,1 millones de pasajeros.

El factor de ocupación superó el 85% en todos los segmentos, con alzas en los mercados domésticos y descensos de 1,8 puntos porcentuales en el internacional y de 0,4 puntos en el consolidado.

En carga, las filiales del grupo transportaron más de un millón de toneladas durante 2025, “consolidando a Latam Cargo Group como el mayor grupo de operadores de carga aérea de la región”, destacó la compañía.

A lo largo del año, Latam invirtió US$1.500 millones, aumentó su capacidad en 8,2% y sumó 26 aviones a su flota. Además, incorporó 22 nuevas rutas, de las cuales 15 corresponden a destinos internacionales.

Proyecciones para 2026

Respecto del próximo ejercicio, Bottas adelantó que el grupo espera mantener la senda de crecimiento. “Proyectamos seguir creciendo en rentabilidad, con un aumento de capacidad entre 8% y 10%, y un margen operativo que debería rondar entre 15% y 17%. Esperamos generar más de US$1,7 mil millones de caja y de liquidez, lo que reafirma nuestra confianza en el modelo del negocio, a pesar de la volatilidad del combustible y el tipo de cambio que pueden tener un impacto sobre estos supuestos”, sostuvo.

Para 2026, la aerolínea anunció inversiones netas por US$1.700 millones, centradas principalmente en la modernización y expansión de la flota. Se espera la incorporación de 41 aviones, lo que permitirá aumentar la capacidad hasta en un 10%, con crecimientos diferenciados por mercado.

Consultado por las restricciones migratorias en Estados Unidos, el CFO aseguró que, pese a distintos factores que podrían haber afectado la demanda, el flujo de pasajeros hacia ese país continúa aumentando, por lo que la estrategia seguirá enfocada en fortalecer dichas rutas.

