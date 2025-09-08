La tasa hipotecaria promedio cae a 4,36%, su nivel más bajo en casi dos años

Las condiciones para la compra de viviendas en Chile han mejorado notablemente. Según el informe del Banco Central de este lunes, la tasa de interés promedio para los créditos hipotecarios bajó a 4,29% en agosto, lo que marca su segundo descenso mensual consecutivo y la sitúa en su menor nivel en exactamente dos años, desde agosto de 2023.

Este descenso es una noticia positiva para el mercado inmobiliario, que ha vivido un largo período de altas tasas que frenó el dinamismo de la venta de viviendas.

La baja en la tasa hipotecaria no fue la única buena noticia del reporte del Banco Central. La tasa de interés promedio para los créditos de consumo se ubicó en 23,41%, su menor nivel en los últimos cinco meses, lo que podría aliviar a las familias que buscan financiamiento.

Además, la tasa para créditos comerciales se situó en 8,79%, con una leve alza, mientras que la tasa de interés promedio para el comercio exterior fue de 5,74% en agosto.

En general, las cifras confirman un panorama de mejora en las condiciones crediticias, lo que podría dinamizar la economía y el mercado de viviendas en los próximos meses.

PURANOTICIA