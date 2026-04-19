Juan Sutil insiste en que la reforma debe aprobarse con un respaldo sólido

Juan Sutil, empresario de centroderecha y expresidente de la CPC, ha retomado plenamente su actividad en el mundo de los negocios, aunque mantiene interés por la contingencia pública. Tras haber apoyado la candidatura de Evelyn Matthei en 2025, se declara liberal y afirma que su rol político ya está cumplido. “Yo ya cumplí”, señala, descartando cualquier regreso a la política activa.

En entrevista con La Tercera, Sutil analizó el primer mes de gestión del presidente José Antonio Kast, destacando la diversidad y amplitud del gabinete, que incluye desde radicales hasta socialcristianos.

Valoró la incorporación de figuras como Jorge Quiroz en Hacienda y Claudio Alvarado en Interior, aunque advirtió que el Ejecutivo debe mejorar su comunicación. “Lo que tiene que hacer el gobierno, después de estos 30 días de instalación, es tratar de encontrar el tono adecuado para comunicar mejor las medidas”, afirmó.

El empresario criticó la forma en que se comunicó el alza de las bencinas, conocida como “bencinazo”, y otros episodios como el almuerzo del Presidente en La Moneda. “Estoy de acuerdo con lo que se hizo. En lo que no estoy de acuerdo es en cómo haberlo planteado. Ahí era más importante la empatía y la comunicación para evitar los flancos posteriores”, sostuvo.

REFORMA TRIBUTARIA Y REGULATORIA

Respecto a la megarreforma anunciada por el gobierno, Sutil valoró su carácter integral y la necesidad de agilizar trámites sin desproteger el medio ambiente. Criticó trabas regulatorias que han paralizado proyectos relevantes y defendió la rebaja de impuestos a las empresas como una medida que favorece la inversión y el empleo. “Aspiro a que esta reforma se apruebe por una mayoría más amplia que estrecha, para darle mayor solidez”, subrayó.

El empresario rechazó el discurso de que la reforma beneficia solo a los más ricos. “Ese es un relato falso. Los momentos de gloria de la clase media del país fueron cuando el país se desarrolló y creció”, afirmó, destacando que “el pleno empleo es clave para mejorar remuneraciones y oportunidades”.

EQUILIBRIO FISCAL Y SEGURIDAD

Sutil enfatizó la importancia de alcanzar el equilibrio fiscal para fortalecer la clasificación de riesgo del país y reducir la inflación. También señaló que “la seguridad es un factor central para la estabilidad económica”, recordando que “el mundo empresarial gasta cerca de dos puntos del PIB en seguridad, un costo que debería asumir el Estado”.

El empresario insistió en que las reformas deben aprobarse con una mayoría amplia para garantizar su sustentabilidad en el tiempo. “Tenemos que buscar condiciones habilitantes para que estas reformas tengan la mayor adhesión posible y, en ese sentido, hay que entender que se gobierna para todos los chilenos”, afirmó, advirtiendo que “el gobierno debe evitar flancos internos y apostar por acuerdos transversales”.

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