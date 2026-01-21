José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de José Antonio Kast

El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó este miércoles que José Pablo Gómez asumirá como director de Presupuesto (Dipres) en el futuro Gobierno de José Antonio Kast.

Durante la primera administración de Michelle Bachelet, el economista asumió como jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos, cargo en el que fue ratificado hasta el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Con la llegada de Gabriel Boric al Gobierno y Mario Marcel en Hacienda, fue removido tras 14 años en dicha posición.

"Es una persona con acabado conocimiento. Es un fiscalista, creyente en las instituciones", dijo el próximo secretario de Estado.

El futuro ministro de Hacienda realizó el anuncio durante un seminario de Clapes UC, en el que se mostró crítico con lo que ha ocurrido durante la actual administración con la Dirección de Presupuestos. "Vamos a levantar la Dipres juntos", indicó.

"La Dipres era una institución de prestigio; era un pilar de nuestro sistema económico. Y ese prestigio lo vamos a recuperar", indicó.

José Pablo Gómez es economista e ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Tiene, además, un máster of arts en Economía en el programa Ilades con la Universidad de Georgetown en EE.UU.

Además, se desempeñó como superintendente de Isapres entre 2000 y 2003.

Actualmente, se desempeña como gerente corporativo de administración y finanzas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Quiroz además anunció que el economista José Ignacio Llodrá también se unirá a la Dipres. "Gran economista, gran valor y también gran conocedor de estos temas", indicó.

