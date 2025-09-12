José De Gregorio rechaza las críticas del Presidente Boric y defiende al Banco Central

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, rechazó las críticas del Presidente Gabriel Boric hacia el último Informe de Política Monetaria (IPoM). El documento había advertido sobre los posibles efectos del alza del sueldo mínimo y la implementación de la ley de 40 horas en el mercado laboral, generando una "discrepancia" por parte del mandatario.

En conversación con Radio Cooperativa, el economista y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, desestimó la postura del Presidente. "A mí lo que no me gusta es que la gente, cuando el resultado no le favorece respecto de sus juicios a priori, tiende a descalificar", afirmó De Gregorio.

El economista fue aún más enfático al cuestionar la capacidad técnica del Presidente para juzgar el informe. "Él no puede decir 'discrepo de un estudio', es como nada que ver", sentenció, subrayando la importancia de la rigurosidad técnica de los análisis del ente emisor. La respuesta de De Gregorio subraya la tensión entre la postura del Gobierno y la autonomía de las instituciones técnicas en Chile.

