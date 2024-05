Jara defiende spot del Gobierno por reforma previsional y acusa que las AFP han invertido en "desinformar a la ciudadanía"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió el spot del Gobierno sobre la reforma de pensiones.

En primer lugar, la autoridad comentó sobre la campaña de las AFP asegurando que “han invertido una gran cantidad de recursos en más que informar desinformar a la ciudadanía y lo señalo porque el comercial que hoy día están pasando en la televisión es del todo engañoso”.

“Le dice a la gente que tiene un 6% que no existe y que, además, pertenece, si se llega a legislar, es un aporte que van a hacer los empleadores, no los trabajadores", añadió.

Respecto a la campaña del Ejecutivo, la secretaria de Estado recalcó que "lo que el Gobierno ha hecho es informar y vamos a seguir haciéndolo con todas sus virtudes, con todos sus desafíos que este proyecto de ley tiene".

En cuanto a la tramitación del proyecto, la ministra dio a conocer que "el presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Moreira, nos ha señalado que no están por votar esto en el mes de mayo, es lamentable".

“El Gobierno le ha pedido entonces que, dada la programación que se hizo de los temas y que está revisando este equipo técnico de pensiones, lo votemos la última semana de junio, pero el senador Moreira ha insistido en que esto sea en julio”, agregó.

En ese sentido, subrayó que “aquí lo que se vota no es el fin del proyecto de ley sino que solamente la idea de si queremos o no que haya una reforma previsional, por eso no se entiende la dilatación que se hace en este tema, pero esperamos que se resuelva porque la verdad es que las personas siguen esperando una solución mientras nosotros nos seguimos demorando”.

