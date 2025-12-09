Ipom: inflación bajaría en 2025 y llegaría al 3% en el primer trimestre de 2026

El Banco Central presentará su último Informe de Política Monetaria (Ipom) tras la segunda vuelta presidencial, con lineamientos hacia 2026. Su última medición, registrada en septiembre, proyectó para 2025 un crecimiento de 2,25%-2,75%, acompañado de demanda interna de 4,3%, consumo de 3% e inversión de 5,5%. La inflación, en tanto, se estimó en 4%, con prudencia sobre futuros ajustes de la TPM. Para el nuevo informe, los cálculos del PIB se sitúan entre 2,3% y 2,5%.

Según publica La Tercera, Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, tiene la estimación más baja para el año. “Seguramente se dirá que no hay sorpresas importantes, pero es indudable que la evolución de la economía no ha sido acorde a lo previsto, especialmente, aunque no exclusivamente, en el sector minero”, argumenta.

Con la proyección intermedia se ubica Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico Social Universidad de La Frontera, quien sostiene que “una proyección de crecimiento anual de 2,4% es muy factible dada la evolución de la actividad económica estos últimos meses”.

En ese escenario, Ramírez espera que el BC proyecte una demanda interna en 4,5%, con un consumo de 3,2% e inversión de 5,8%.

Y ya en la parte de arriba de las expectativas se sitúa la visión del académico del OCEC-UDP, Juan Ortiz y Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Ambos esperan que fije un PIB de 2,5%. “La economía finalmente logra crecer en torno a su potencial”, expresa Smith.

Ortiz complementa el análisis señalando que “para el crecimiento de la demanda interna, estimamos un alza de 4,5%, mientras que el consumo total y formación bruta de capital fijo tendrían una expansión del 3,1% y 5,4%”.

INFLACIÓN EN 3% EN PRIMER TRIMESTRE 2026

Uno de los principales cambios que esperan los economistas es en la inflación. Lo primero que afirman es que debería reducir la proyección de 4% prevista en septiembre a un nivel 3,7% a 3,8%.

Pero eso no será el único cambio que esperan, sino que también creen que deberá anticipar la llegada de la inflación al 3%. Si en septiembre esperaban que eso sucediera en el tercer trimestre del 2026, ahora la ven llegando a ese nivel en el primer trimestre.

“Proyectamos que este año la inflación terminará en 3,7%, asumiendo una nula variación del IPC en diciembre y, en ese contexto, la inflación estaría fluctuando en torno a 3% durante el primer trimestre del próximo año”, sostiene González.

En ese sentido, añade que “esto último será una gran diferencia respecto de lo previsto en el IPOM de septiembre, cuando se decía que la inflación convergería a la meta el tercer trimestre de 2026”, afirma González.

La misma visión entrega Ramírez: “La meta de 3% se debería alcanzar hacia el primer trimestre de 2026”.

Y Ortiz argumenta que “estimamos una inflación anual en el mes de diciembre de 3,8%, por lo cual la variación anual promedio del IPC en 2025 sería de 4,3%. En nuestro escenario base, la inflación anual de 3% se alcanzaría a fines del primer trimestre del próximo año”.

Dado este escenario, los expertos coinciden en el BC bajará la Tasa de Política Monetaria (TPM) en diciembre cerrando el año en 4,5%. “Esperamos que el BC baje la TPM en la reunión de diciembre a 4,5%. Con ello, la tasa se ubicaría en la parte alta del rango de valores neutrales, por lo que, en caso de haber nuevos cambios, estos deberían ser acotados, al menos en el escenario base. El sesgo de la política monetaria debería ser más bien neutral”, comenta González.

Una visión similar entrega Smith quien señala que “en la próxima reunión el BC va a bajar 25 puntos base, enfatizando que la inflación total ha bajado, pero con la cautela de las próximas reducciones”.

Para Ortiz hay varias razones para que el BC baje la tasa de interés en diciembres: “Las expectativas se mantienen ancladas en un 3% en el mediano plazo; la brecha de actividad se encuentra virtualmente cerrada; las perspectivas de lograr la meta de 3% se materializaría durante el primer trimestre de 2026; se observa una tendencia de apreciación del tipo de cambio y en medio de la variación del IPC subyacente que se posiciona por debajo del 3,5% anual".

"Estos factores consideramos que dan espacio para una reducción del TPM en 25 puntos base, lo cual acercaría la TPM hacia su nivel neutral a fines de 2026”, complementó.

PROYECCIÓN 2026

En el informe de septiembre el BC proyectó para el 2026 y un rango de crecimiento de entre 1,75% y 2,75%. Para este Ipom, los expertos no esperan un cambio en ese rango. “No espero cambios en ese rango. Es lo suficientemente amplio para contener un crecimiento en torno a 2,3% que es la proyección de consenso”, dice González.

Ramírez indica que “hay señales de cierre de 2025, expectativas y otros elementos pudieran llevar a elevar el rango, aunque marginalmente por ahora las proyecciones de crecimiento para 2026, donde el piso o techo pudiera ampliarse en 25 puntos base”.

Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, en tanto, plantea que “2026 será un año de crecimiento moderado, coherente con la normalización de la política monetaria y la convergencia de la inflación a 3%, con un impulso aún relevante desde la inversión, pero menor que en 2025. Por ello, en este contexto el rango estimado es el mismo”.

