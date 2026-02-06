IPC de enero aumenta a 0,4% e inflación cae 2,8% en 12 meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,4% durante enero, acumulando 0,4% en el año y 2,8% a doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones que experimentaron alzas en sus precios, destacaron la de bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%) con 0,109 puntos porcentuales (pp.), y salud (1,2%) con 0,102 pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,381 pp.

De las divisiones que tuvieron bajas mensuales en sus precios, destacó transporte (-1,3%), con una incidencia de -0,164 pp.

