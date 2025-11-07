IPC anotó nula variación en octubre: el pan entre las principales bajas

En octubre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 3,4% en el año y de 3,4% a doce meses, según informó el INE.

Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.).

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron vestuario y calzado (-3,1%) con -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%) con -0,068pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,181pp.

Por productos, las mayores alzas fueron la carne de vacuno con 4,8%; gastos comunes con 4,3% y vinos con 3,4%.

En tanto, las mayores bajas correspondieron al pan con -2,0%; transporte privado de pasajeros con 6,8% y equipos de telefonía móvil con 3,3%

PURANOTICIA