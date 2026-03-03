Ingresos fiscales vuelven a caer en enero, pero minería y Codelco amortiguan el golpe con fuerte repunte

Los ingresos fiscales volvieron a caer en enero. En diciembre, se contrajeron 6% real anual, totalizando una recaudación de $6.710.072 millones.

Según consignó La Tercera, los ingresos totales cayeron 5,6% anual durante el primer mes del 2026. La Dirección de Presupuestos (Dipres) explicó que esto se debe “netamente por una exigente base de comparación, puesto que en enero de 2025 se obtuvieron ingresos extraordinarios por el impuesto sustitutivo de impuestos finales (ISIF) y la repatriación de capitales”.

“Excluyendo dichos ingresos de la base de comparación, los ingresos totales del fisco crecen a un ritmo de 5,5% anual impulsado por el dinamismo de la tributación de la minería privada (42,5% anual), los Traspasos de Codelco (87,6% anual) y las imposiciones previsionales (22,8% anual)", indicaron.

En cuanto a la recaudación tributaria proveniente de la minería privada, esta registró un crecimiento real de 42,5%, impulsado principalmente por los ingresos asociados a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) del nuevo Royalty que tuvieron una variación anual real del 203,1%.

“Este aumento se da en el contexto del alto precio del cobre, que en diciembre promedió US$ 5,3 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, y se vio parcialmente compensado en moneda nacional con la apreciación del tipo de cambio peso dólar”, comentaron desde la Dipres.

En tanto, la recaudación del impuesto a la renta de resto de contribuyentes se contrajo 28,5%, explicado por la recaudación transitoria en enero de 2025 que eleva la base de comparación.

Los pagos provisionales mensuales de impuesto a la renta se expandieron 8,4% anual. Asimismo, el impuesto al valor agregado (IVA) creció 2,8% anual.

Los Traspasos de Codelco, en tanto, se elevan 87,6% anual, lo que se explica mayoritariamente por un aumento de las transferencias por Ex Ley Reservada de 105,8%.

El informe también evidencia que en el primer mes del año se ejecutó un 7,2% de la Ley de Presupuestos aprobada para el período, asociado a una disminución de 8,4% real anual del gasto presupuestario, explicada por sus dos componentes.

En cuanto al gasto público, el informe de la Dipres señala que tuvo una disminución real de 8,4% real anual, explicado por sus dos componentes: corriente y de capital. El primero presentó una caída de 5,4% impulsado por la menor ejecución de subsidios y donaciones y del gasto en personal.

El segundo tuvo una caída real anual de 39,5% en el mes, debido a la baja de sus dos componentes: las transferencias de capital de enero disminuyeron 39,0% real y la inversión que tuvo una contracción real de 43,3% en doce meses.

En enero, se observó un superávit de 0,2% del PIB, correspondiente a $587.368 millones.

