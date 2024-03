Informe de la Dirección del Trabajo registra aumento de 20% en despidos por "necesidades de la empresa" en enero

El informe mensual de la Dirección del Trabajo evidenció que hubo un aumento anual del 20% en despidos por necesidad de la empresa durante enero.



El número de cartas de despidos por esta causal fue de 51.648, el mayor número desde mayo de 2020 cuando hubo 54.515, desvinculaciones por este motivo, según consignó La Tercera.

Esta cifra también muestra un incremento de 25% comparada con el mes anterior, además de la mayor alza desde marzo de 2023, cuando subió un 50% respecto a febrero.

El gerente general de Trabajando.com, Ramón Rodríguez, señaló que "el mercado laboral sigue ajustándose, el número de más de 51 mil desvinculaciones es mayor a las expectativas y a la leve tendencia de mejora del 2023 respecto al 2022".

Rodríguez explicó que esto se puede deber “al bajo crecimiento, la incertidumbre y las regulaciones laborales vigentes, como las nuevas leyes que se impulsa lo que hacen a las empresas seguir ajustando sus equipos”.

“Lamentablemente gran parte de las empresas han tomado estas nuevas iniciativas como una suma de mayores barreras para impulsar trabajo formal, teniendo una restricción en la oferta y también en ajustes a los equipos actuales”, manifestó.

En tanto, el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, sostuvo que “es un dato que sorprende debido a que se venía observando una moderación de la tasa de crecimiento de despidos por necesidades de la empresa (…) pudo haber ocurrido algún ajuste en planillas de las empresas, pero que no se pueden analizar con estas cifras. Este ajuste va más allá del factor estacional típico, pero hay que esperar para ver si es un cambio de tendencia”.

“La recuperación del mercado laboral será muy gradual y, por ello, seguiremos conviviendo en los próximos meses con un panorama mixto, en donde algunas cifras del mercado laboral irán mostrando progresos, mientras algunas pueden registrar algún retroceso transitorio como es el caso del crecimiento de despidos por necesidades de la empresa durante el mes de enero", añadió.



Por su parte, la investigadora de LyD, Soledad Monge, comentó que “es posible que ello responda al negativo ciclo de la construcción que ha obligado a las empresas a reducir las horas contratadas”.

Bravo mencionó que el mercado laboral “continúa deteriorado, sin duda, porque aún no se consolidan mejores cifras de crecimiento. Por ello, se espera una lenta recuperación del mercado laboral. Esta cifra de crecimiento de despidos por necesidades de la empresa en enero es un recordatorio de ello, de que la mejoría del mercado laboral no será rápida ni repentina, sino que ocurrirá a un ritmo muy gradual y, por ende, seguiremos viendo algunas cifras que no son positivas en ciertos indicadores del mercado laboral mientras transitamos hacia la recuperación”.

Mientras que Monge planteó que “podría estar más lento de lo esperado. En los últimos dos registros de la Encuesta Nacional de Empleo se ha visto que la creación de empleos ha estado impulsada mayormente por el sector informal”.

Para Rodríguez “el mercado ha venido recuperando oferta lentamente y de una forma diferente a periodos anteriores. Por ejemplo, antes para llegar a 1.000 vacantes disponibles para un trabajador, se lograba con 300 empresas contratantes, hoy para las mismas vacantes lo logras con una mucho mayor cantidad, en el orden 400 a 500 empresas, esto de acuerdo a que ha caído la cantidad de avisos por empresa y también la cantidad de vacantes por aviso”.

PURANOTICIA