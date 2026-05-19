Informe de Estabilidad Financiera: Banco Central destaca solidez local frente a "focos de incertidumbre" globales

El Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026, elaborado por el Banco Central de Chile, destacó la fortaleza macroeconómica del país y la sólida posición del sistema bancario para enfrentar eventuales escenarios de tensión derivados de crisis internacionales.

El documento fue uno de los principales antecedentes considerados por el instituto emisor para decidir el aumento del capital contracíclico exigido a la banca, elevándolo desde 0,5% a 1% de los activos ponderados por riesgo (APR), medida que deberá implementarse en un plazo de 24 meses.

En el informe, el Banco Central reiteró que el principal riesgo para la estabilidad financiera local continúa siendo un eventual estrechamiento abrupto de las condiciones de financiamiento internacionales.

Según explicó el organismo, dicho escenario podría originarse por una intensificación del conflicto en Medio Oriente o por los efectos que este pueda tener sobre la inflación y el crecimiento de la economía mundial.

El instituto emisor sostuvo además que las condiciones financieras internacionales mostraron un deterioro durante marzo, aunque posteriormente retornaron a niveles consistentes “con una visión benigna de la economía”, pese a que persisten importantes focos de incertidumbre.

“Las vulnerabilidades globales, asociadas al elevado endeudamiento fiscal, las altas valoraciones de activos riesgosos, y la mayor interconexión entre la banca y otros agentes financieros se mantienen altas, pudiendo exacerbar y propagar las consecuencias de diversos eventos de riesgo”, añadió el Banco Central.

En cuanto al mercado local, el informe indicó que “los mercados financieros locales han mostrado movimientos en línea con las tendencias globales, aunque cambios recientes en la participación de no residentes y en los portafolios de inversionistas institucionales locales podrían incrementar la transmisión de eventos de volatilidad externa a nuestra economía”.

El Banco Central también destacó que “la situación financiera de hogares y empresas no registra cambios significativos, y los ejercicios de tensión sugieren que, la materialización de un shock severo tendría impactos acotados sobre su capacidad de pago”.

Respecto del sistema bancario, el organismo afirmó que “en tanto, los niveles de rentabilidad, capital y liquidez de los bancos les permitiría mantenerse solventes en un escenario de tensión severo”.

Finalmente, el instituto emisor concluyó que “la economía chilena cuenta con solidez macroeconómica y estándares de regulación y supervisión financiera robustos, que le permiten disponer de mecanismos de ajuste y holguras para mitigar los efectos de shocks severos”.

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