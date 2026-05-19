Banco Central eleva al 1% la exigencia de capital a la banca chilena ante riesgos globales

El Consejo del Banco Central de Chile decidió elevar la exigencia del capital contracíclico para el sistema bancario desde 0,5 % a 1 % de los activos ponderados por riesgo (APR), medida que deberá cumplirse en un plazo de 24 meses y que fue adoptada por unanimidad de sus integrantes.

La determinación se tomó en el marco de la Reunión de Política Financiera del primer semestre de 2026, en un escenario marcado por elevados riesgos para la estabilidad financiera global.

Según explicó el instituto emisor, el objetivo de esta medida es fortalecer la capacidad de respuesta de la banca frente a eventuales episodios de tensión financiera severa, obligando a las entidades a aumentar sus reservas de capital.

Entre los principales factores de preocupación, el Banco Central mencionó la eventual intensificación del conflicto en Medio Oriente y sus posibles efectos sobre la inflación y el crecimiento mundial. A ello se suman otras tensiones geopolíticas e institucionales que continúan afectando el escenario internacional.

Asimismo, la entidad advirtió que persisten vulnerabilidades financieras relevantes, vinculadas al alto endeudamiento fiscal, las elevadas valoraciones de activos financieros riesgosos y las dudas respecto de la creciente importancia de los intermediarios financieros no bancarios.

En este contexto, el organismo señaló que “el principal riesgo para la estabilidad financiera global proviene de un deterioro abrupto de las condiciones financieras”, escenario que podría originarse a partir de distintas combinaciones de eventos adversos en la economía mundial.

Pese a ello, el Banco Central indicó que, a nivel local, los mercados financieros han evolucionado en línea con las tendencias internacionales y sin presentar anomalías relevantes en la formación de precios.

A esto se suma que las vulnerabilidades financieras de hogares y empresas continúan acotadas, lo que permitiría que el sistema financiero chileno enfrente un eventual shock externo “sin grandes disrupciones”.

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO

El instituto emisor destacó además que durante los últimos meses, el crédito bancario ha continuado mostrando señales de recuperación, con tasas de expansión positivas en las carteras comercial, de consumo y vivienda, descontando los efectos del tipo de cambio.

En la misma línea, antecedentes provenientes de la Encuesta de Crédito Bancario (ECB), el Informe de Percepción de Negocios y estimaciones internas apuntan a que el reciente ciclo crediticio ha estado impulsado principalmente por factores de demanda y en línea con los fundamentos de la economía.

De acuerdo con el Banco Central, no existen evidencias de que el capital de los bancos esté restringiendo actualmente el otorgamiento de créditos.

HOLGURAS DE CAPITAL

El organismo añadió que la rentabilidad del sistema bancario se mantiene sobre su promedio histórico, situación que ha permitido una mayor generación orgánica de capital y mayores repartos de dividendos.

A ello se suma que los indicadores de mora permanecen estables y el gasto en provisiones para nuevos créditos ha disminuido, lo que reflejaría una menor percepción de riesgo por parte de la banca.

Asimismo, el costo de financiamiento del sistema continúa mostrando un comportamiento normal, con fuentes estables de fondeo y tasas de interés similares a las observadas en el semestre anterior.

“Por lo mismo”, señaló el Banco Central, “la banca muestra holguras de capital que le permitirían no solo enfrentar un escenario de tensión, sino que también acomodar la convergencia del capital contracíclico, manteniendo un flujo de crédito acorde con la evolución de la economía”.

Según detalló el organismo, a febrero de este año las holguras de capital alcanzaban un 3,2% de los APR, nivel que consideran suficiente para absorber el incremento de la exigencia regulatoria dentro del plazo establecido y continuar sosteniendo el financiamiento a hogares y empresas.

Finalmente, el Consejo indicó que la decisión se adoptó tras evaluar los antecedentes contenidos en el Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026 —que será publicado este martes— y contó con un informe favorable de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).