Índice de Producción Industrial vuelve a registrar un resultado negativo al disminuir 1,3% interanual en febrero de 2026

Una variación en doce meses de -1,3% anotó en febrero de 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa de uno de los tres sectores que lo componen, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 3,0% en doce meses, explicado, en gran medida, por la baja interanual de 8,7% en elaboración de productos alimenticios, que incidió -3,164 puntos porcentuales (pp.) en la variación del índice general.

Por su parte, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza de 0,2%, como consecuencia de la mayor actividad registrada en minería no metálica, que creció 18,8%, aportando 2,668 pp. a la variación del índice, debido al incremento en la producción de carbonato de litio.

Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,5% respecto de febrero de 2025, debido a la mayor actividad registrada en electricidad, que se incrementó 1,5%, incidiendo 1,084 pp. en la variación del índice, a raíz de un aumento en la generación eléctrica, especialmente en las centrales solares.

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