Índice de Producción Industrial cae 5,7% en agosto arrastrado por retrocesos en la minería y la manufactura

Una variación interanual de -5,7% registró en agosto de 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin) disminuyó 11,7% en doce meses, como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica, que retrocedió 16,9% y restó 14,629 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice. Este resultado se explicó por un descenso en la extracción y procesamiento de cobre.

Por su parte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) registró una caída interanual de 2,6%, explicada principalmente por la disminución de 2,2% en la elaboración de productos alimenticios (división 10), actividad que incidió -0,742 pp. en la variación del índice general.

En tanto, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) aumentó 1,0% respecto de agosto de 2025, debido a la mayor actividad registrada en dos de las tres actividades que lo componen. Entre ellas destacó electricidad, que creció 1,4% y aportó 1,093 pp. a la variación del índice, como consecuencia de una mayor generación eléctrica, especialmente proveniente de centrales hidráulicas.

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