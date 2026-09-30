CyberMonday 2026 celebrará 15 años en Chile con proyectadas ventas por US$ 460 millones y 514 marcas participantes

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció una nueva edición de CyberMonday, que se desarrollará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, con la participación de 514 marcas.

Para esta edición, se proyectan ventas cercanas a los US$460 millones, lo que supondría un crecimiento de alrededor de 3% respecto de 2025. Además, se esperan aproximadamente 4,5 millones de transacciones durante los tres días que durará el evento.

El lanzamiento se realizó en el marco de una jornada especial que conmemoró también los 15 años de la realización del primer CyberMonday en Chile, período en el que el comercio electrónico pasó de ser un canal incipiente a convertirse en un componente relevante de la actividad comercial del país.

Durante estos 15 años, el desarrollo de los eventos Cyber estuvo acompañado por una transformación del ecosistema digital, que transitó desde los primeros desafíos vinculados a infraestructura, medios de pago y confianza en las compras por internet, hasta una industria con mayores capacidades logísticas y tecnológicas y nuevas herramientas destinadas a mejorar la experiencia de los consumidores.

La evolución de CyberMonday permite dimensionar este proceso. La primera edición, realizada en 2011, registró ventas por US$15 millones, mientras que en 2025 el evento alcanzó los US$447 millones.

A nivel de industria, actualmente el 64% de los usuarios de internet compra online, mientras que las ventas digitales representan un 13% de las ventas totales del comercio. Para 2026, la CCS estima que el comercio electrónico podría alcanzar los US$10.500 millones, luego de acumular cerca de US$6.500 millones y registrar un crecimiento real anual de 12,2% entre enero y julio.

La evolución de los eventos Cyber también ha estado marcada por la incorporación de nuevas herramientas destinadas a facilitar la búsqueda de ofertas y mejorar la experiencia de los consumidores. Entre ellas se encuentra CyberAI, un asistente basado en inteligencia artificial que funciona como asesor experto disponible las 24 horas, permitiendo realizar búsquedas en lenguaje natural, filtrar información y recibir recomendaciones personalizadas.

Durante el CyberDay de junio de 2026, la herramienta alcanzó dos millones de sesiones y una de cada tres interacciones pasó por el agente, convirtiéndose además en un nuevo canal de visibilidad para las marcas participantes. Las consultas se concentraron principalmente en moda, electrónica y hogar, categorías que reunieron dos de cada tres preguntas realizadas por los usuarios.

A este desarrollo se suma Resolución en Línea, la plataforma oficial que opera desde hace ocho años para canalizar consultas y reclamos relacionados con las compras efectuadas durante los eventos Cyber. De acuerdo con los antecedentes presentados por la CCS, el sistema registra un tiempo medio de resolución de 48 horas, mientras que el 85% de los casos se soluciona en el primer contacto.

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