Índice de Actividad del Comercio aumentó 5,3% interanualmente en febrero de este año

Un aumento interanual de 5,3% anotó en febrero de 2026 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 4,1% al segundo mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 5,1% en doce meses y sumó 2,525 puntos porcentuales (pp.), debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, en tanto, registró un crecimiento de 5,4% respecto a febrero de 2025, aportando 2,265 pp. al resultado del índice, como consecuencia, fundamentalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Por su parte, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, presentó un incremento interanual de 5,8%, incidiendo 0,517 pp. en la variación del IAC, explicado, en mayor medida, por el aporte de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

En tanto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un decrecimiento de 0,4% en doce meses, acumulando una expansión de 0,9% al segundo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,6% respecto al mes anterior, y una disminución interanual de 0,3%.

Finalmente, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 17,3% en doce meses, acumulando un crecimiento de 14,4% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.

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