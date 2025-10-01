Actividad económica marca solo 0,5%, afectada por caída de la minería: Imacec de agosto no cumplió con las expectativas del mercado

El Banco Central informó que el Imacec de agosto de 2025 creció 0,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 1,3% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que agosto de 2024.

De esta manera, el crecimiento de la economía en el octavo mes del año no cumplió con las expectativas del mercado, que esperaba un Imacec de entre 0,9 y 2,2% tras la caída del Índice de Producción Industrial de -1,9% informado ayer, arrastrado por una fuerte contracción de la minería.

Según el BC, el resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y creció 2,7% en doce meses.

IMACEC POR SECTORES

Producción de bienes

La producción de bienes cayó 3,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por el retroceso de 8,6% de la minería, en particular, por una menor extracción de cobre. En tanto, el resto de bienes presentó una disminución de 0,8%, explicada por una caída en el valor agregado de la generación eléctrica. Por su parte, la industria creció 0,5%, donde se compensó una mayor elaboración de alimentos con un desempeño negativo de la industria química.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,7% respecto del mes precedente, resultado que fue explicado por la menor actividad minera.

Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 3,9% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista. El primero fue impulsado por las ventas realizadas en supermercados, grandes tiendas, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online. En tanto, en el comercio mayorista crecieron las ventas de alimentos y vestuario. Por su parte, el comercio automotor registró un aumento en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, incidido principalmente por el resultado del comercio mayorista.

Servicios

Los servicios aumentaron 2,4% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación, los que crecieron favorecidos por una baja base de comparación debido a suspensiones de clases registradas en el año anterior. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al resultado de la agrupación.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,6% respecto del mes precedente, determinada por los servicios empresariales.

