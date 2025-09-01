Imacec crece 1,8% en julio y se ubica en el piso de las expectativas del mercado

El Banco Central informó que el Imacec de julio de 2025 creció 1,8% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 1,0% respecto del mes precedente y 2,3% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2024.

De esta manera, el crecimiento de la economía se ubicó en la parte baja de las expectativas de mercado, que esperaba una expansión de entre 1,5% y 2,5%.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera (Gráfico 1). En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios (Gráfico 2).

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,5%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,5% respecto del mes anterior y 3,0% en doce meses.

POR ACTIVIDAD

Producción de bienes

La producción de bienes cayó 0,9% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, hierro y litio, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución del valor agregado de la generación eléctrica. En tanto, la industria creció como resultado de la mayor fabricación de productos elaborados de metal y químicos.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,4% respecto del mes precedente, resultado que fue explicado por la mayor actividad minera.

Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 6,6% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, seguido del minorista. El primero fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipo, alimentos y vestuario. En tanto, en el comercio minorista crecieron las ventas realizadas en almacenes de comestibles, grandes tiendas y a través de plataformas de venta online. Por su parte, el comercio automotor registró mayores ventas y mantenciones de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,4% respecto del mes anterior, incidido principalmente por el resultado del comercio mayorista.

Servicios

Los servicios aumentaron 2,6% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios empresariales y personales, estos últimos impulsados por los servicios de salud.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,7% respecto del mes precedente, determinado por los servicios empresariales.

