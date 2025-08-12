Gremios piden terminar con cierre del comercio en elecciones y compatibilizar el derecho a voto con la continuidad de la actividad

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el comercio formal vuelve a alertar sobre el fuerte impacto del cierre obligatorio de locales ubicados en malls, outlets, strip centers y galerías durante las jornadas electorales.

Una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, Marcas del Retail y la Cámara de Centros Comerciales, realizada a 113 empresas que representan a 19.513 personas trabajadoras y 2.168 locales, revela que el 63% de los locales y el 69% de las ventas se concentran en estos recintos.

El 93,9% de las empresas con presencia en ellos debió cerrar en elecciones anteriores y el 67% reportó un impacto “alto” en sus ventas.

El sondeo también muestra que un 80,5% cree posible compatibilizar el derecho a sufragio con la apertura del comercio, y que un 67,3% está en contra del cierre obligatorio, cifra que llega al 59% entre las pymes.

Andrés Bogolasky, presidente de Marcas del Retail, afirmó que “estamos frente a una norma anacrónica que castiga al comercio formal, especialmente a las pymes, en cada jornada electoral. Se detienen operaciones clave de fin de semana, se pierden ventas y se favorece al comercio informal. Esto frena el crecimiento y la formalización que Chile necesita”.

José Pakomio, presidente de la CNC, agregó que “los resultados de esta encuesta evidencian que el cierre obligatorio no solo afecta a grandes cadenas, sino también a muchas pymes que dependen del flujo de clientes en días clave como los domingos. Es posible avanzar hacia esquemas más flexibles que concilien el derecho a voto con la continuidad operativa del comercio”.

Desde la Cámara de Centros Comerciales, su gerente de Asuntos Gremiales, Sebastián Castillo, recordó que el año pasado, durante las elecciones regionales y municipales, el 55% de los votos se emitió un sábado con comercio abierto: “Es la mejor prueba de que es perfectamente posible compatibilizar el derecho a voto con la actividad comercial”.

Agregó que Chile es uno de los pocos países del mundo que restringe la apertura de comercios en jornadas electorales: “Ya no se sustenta afectar a este sector, el principal empleador del país, especialmente con la alta tasa de desempleo que tenemos”.

