Gremio turístico descarta grandes impactos en el sector por brote de hantavirus en crucero

Representantes del rubro del turismo en el país descartaron que el sector se vea afectado debido a lo que sucede con el crucero MV Hondius, nave operada por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions y que está afectada por un brote de Hantavirus que ya causó tres fallecimientos.

Al abordar la situación de dicha nave, la exministra y exdiputada que actualmente ejerce como presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, aseguró que "se trata de un caso puntual, de muy baja frecuencia, en una industria que opera con estándares sanitarios exigentes a nivel internacional. No hay antecedentes que permitan proyectar un impacto sistémico en el turismo ni en la operación de cruceros en Chile”.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Empresas de Turismo de Chile (Achet), Lorena Arriagada, complementó el análisis indicando que “el Ministerio de Salud de Chile ha señalado que, de acuerdo con los antecedentes preliminares disponibles, se descartaría que el contagio se haya producido en nuestro país… Desde la industria estimamos que este episodio no debiese generar un impacto sobre el turismo chileno ni sobre la actividad de cruceros en el país. Hoy lo central es esperar los resultados oficiales de la investigación”.

Finalmente, desde la perspectiva del presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, el escenario actual requiere cautela pero sin alarmas para el rubro. El dirigente gremial expresó que “creemos importante señalar que esta situación no debiese generar un impacto en la industria turística ni de forma particular en la operación de cruceros en Chile. La temporada de cruceros prácticamente concluye durante abril y se retoma recién en octubre, por lo que estamos ante un caso puntual que hoy debe investigarse con total rigurosidad”.

(Imagen: AFP)

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