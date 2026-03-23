Gremio de buses advierte alza en los pasajes interurbanos por eventual eliminación del Mepco

La Asociación de Buses Interurbanos ABI A.G. abordó el impacto que podría tener la eventual eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

De desaparecer este mecanismo, advirtieron desde el gremio, por cada $100 de aumento en el precio del combustible, el costo directo por pasajero podría incrementarse en aproximadamente $1.000 en trayectos de larga distancia, como Santiago-Puerto Montt.

Asimismo, consideran los costos operacionales que también podrían aumentar, como neumáticos, aceites y mantenciones. De esta forma, el impacto para las personas sería de entre $1.500 y $2.000 por pasaje.

La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, señaló que "es una proyección frente a un eventual escenario sin Mepco, que es parte de la discusión pública actual. Nuestro objetivo es transparentar los efectos que esto podría tener en las personas".

“Si las alzas se producen semana a semana, el efecto es acumulativo y puede traducirse rápidamente en incrementos mucho mayores en el valor de los pasajes”, advirtió.

Finalmente, recalcó que "el transporte interurbano cumple un rol clave en la conectividad del país. Por eso, cualquier cambio en los mecanismos de estabilización debe evaluar su impacto directo en millones de usuarios que dependen de este servicio".

Asimismo, consideran los costos operacionales que también podrían aumentar, como neumáticos, aceites y mantenciones. De esta forma, el impacto para las personas sería de entre $1.500 y $2.000 por pasaje.

La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, señaló que "es una proyección frente a un eventual escenario sin Mepco, que es parte de la discusión pública actual. Nuestro objetivo es transparentar los efectos que esto podría tener en las personas".

“Si las alzas se producen semana a semana, el efecto es acumulativo y puede traducirse rápidamente en incrementos mucho mayores en el valor de los pasajes”, advirtió.

Finalmente, recalcó que "el transporte interurbano cumple un rol clave en la conectividad del país. Por eso, cualquier cambio en los mecanismos de estabilización debe evaluar su impacto directo en millones de usuarios que dependen de este servicio".

PURANOTICIA