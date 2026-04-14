Gobierno evalúa la continuidad del presidente de Codelco como líder de NovaAndino Litio

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, volvió a la carga en contra del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y evalúa su continuidad como líder de NovaAndino Litio.

Durante el desarrollo de la Cesco Week —el encuentro más relevante del sector minero—, el secretario de Estado sumó nuevos cuestionamientos a los ya conocidos reparos sobre los niveles de producción y la administración de la cuprífera.

La autoridad gubernamental aseguró que el nombre del futuro timonel de Codelco ya se encuentra resuelto, pese a que evitó revelar su identidad. No obstante, ha trascendido que Bernardo Fontaine sería la figura seleccionada para el cargo.

Cabe recordar que el fin del ciclo de Pacheco como director de la corporación ya contaba con una fecha inamovible: el 25 de mayo. Incluso previo a su instalación en el gabinete, el titular de las carteras económicas había descartado cualquier intención del Gobierno de prolongar dicho mandato.

“Cuando cambia una administración, cambia el presidente”, fueron las exactas palabras que emitió el biministro el pasado 15 de marzo, al dialogar con El Mercurio.

El giro sorpresivo durante la Cesco Week radicó en que el ministro instaló la incertidumbre sobre el rol de Pacheco como presidente de NovaAndino Litio, la sociedad conjunta conformada por Codelco y SQM. Hasta esta instancia, su participación en dicha filial no había sido parte de los reproches gubernamentales.

Al ser consultado sobre si el directivo mantendría el liderazgo en la compañía de litio, Mas fue categórico al advertir que “el Gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios que se han hecho históricamente y vamos a ir por ello”. En la misma línea, el secretario de Estado complementó señalando que “es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando”.

En su calidad de jefe de dos carteras, Daniel Mas integra el equipo económico que encabeza el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En este contexto, destaca el hecho de que Máximo Pacheco ya concretó una audiencia formal con el jefe de la billetera fiscal, mientras que hasta la fecha no ha sostenido ningún encuentro con Mas.

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