Gobierno descarta caducar concesión de Enel en la Región Metropolitana tras informe técnico de la SEC

Luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) determinara que la compañía eléctrica respetó los niveles exigidos de calidad de suministro entre los años 2019 y 2025, el Gobierno desestimó la opción de revocar la concesión a Enel en la Región Metropolitana.

Con esta resolución, el Ministerio de Energía dio por concluido el proceso administrativo de caducidad que había comenzado en agosto de 2024. Dicha acción se originó a raíz de los prolongados cortes de luz provocados por un sistema frontal, evento que dejó a miles de hogares sin suministro eléctrico, en algunos casos, incluso durante una semana.

Previamente, en enero de 2025, la SEC multó a la distribuidora con un total de 280.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cifra equivalente a 18.880 millones de pesos, tras comprobar que la empresa incumplió la normativa eléctrica. A este castigo se sumaron posteriormente otras multas por afectaciones a pacientes electrodependientes, además de que la firma se acogió a compensaciones acordadas con el Sernac.

Mediante una declaración entregada este jueves la cartera de Energía dio a conocer los motivos para no caducar el permiso de operación de Enel. "La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) realizó un análisis exhaustivo de los datos entre los años 2019 y 2025, evaluando en detalle la calidad de suministro, la calidad comercial y la calidad de producto de la empresa eléctrica", señaló el documento.

El texto gubernamental añadió que, "como resultado de este estudio, la SEC elaboró un informe técnico, remitido a este ministerio con fecha 29 de abril, que concluye que, durante todo el período analizado, la empresa ha mantenido sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente".

Asimismo, la secretaría de Estado enfatizó las implicancias legales de dicha evaluación: "Sobre la base de estos antecedentes, el Ministerio de Energía llevó a cabo un análisis jurídico que determinó que, conforme a la normativa del sistema eléctrico, no se configura la causal para proceder a la caducidad de la concesión. Esto, en consideración a que la empresa cumple con los estándares exigidos por la ley para mantenerla".

En cuanto al proceso judicial iniciado por Enel, en el que la compañía alega fuerza mayor como motivo de los cortes, el ministerio explicó el panorama. Precisaron que "incluso en el escenario de que los tribunales acogieran la reclamación de la empresa en relación con la atribución de fuerza mayor, la conclusión respecto de la inexistencia de una causal de caducidad se mantiene inalterada".

Para finalizar su argumentación, la autoridad cerró: "En definitiva, el informe técnico de la SEC -cualquiera sea la resolución de la justicia- permite concluir que no se cumplen las condiciones para proceder a la caducidad de la concesión de la empresa eléctrica Enel, proceso iniciado en agosto de 2024 por el gobierno anterior".

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