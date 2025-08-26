García fija prioridades al mando del Ministerio de Economía: "Vamos a mantener la responsabilidad fiscal"

El ministro de Economía, Álvaro García, se refirió a su llegada al Gobierno y marcó sus prioridades respecto a inversión, empleo, disciplina fiscal y reconstrucción de confianzas entre el Estado y los privados.

En conversación con Pauta, la autoridad reconoció que su llegada ha sido “muy intensa” por la carga de proyectos en curso, como la ley de permisos y el trámite final de la Agencia de Financiamiento de la Inversión y el Desarrollo (AFID).

Por otro lado, el secretario de Estado afirmó que el Gobierno mantendrá el orden fiscal. “El presidente fue muy claro en que vamos a mantener la responsabilidad fiscal que este Gobierno ha tenido”, recalcó.´

Asimismo, apuntó a la necesidad de confianza política para avanzar en inversión. “En los momentos en que Chile creció más rápido, se construyeron acuerdos a pesar de la diferencia política. Esa es una necesidad que tenemos que recuperar”, argumentó.

Junto con ello, sostuvo que “prácticamente no hay tema relevante para el desarrollo nacional que no se beneficie de una mayor colaboración público-privada”.

En materia de inversión, el titular de Economía destacó que “Chile tiene una cantidad de proyectos como no hemos tenido en muchísimos años”.

Finalmente, manifestó que “no vamos a resolver todo en seis meses, pero sí a iniciar una ruta de progreso que haga eso posible”.

