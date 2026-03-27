Ganancias de Codelco superan los US$ 2.000 millones en 2025 y aporte al fisco creció 16%

Durante el balance del ejercicio 2025, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) exhibió una recuperación en sus principales indicadores financieros y operativos en comparación al ciclo previo. La minera estatal cerró el periodo con utilidades consolidadas que ascendieron a US$2.423 millones, junto con un Ebitda de US$ 6.670 millones.

En materia de aportes estatales, la compañía generó una contribución al Fisco de US$ 1.778 millones. Estos resultados se obtuvieron en un contexto donde la producción propia alcanzó las 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf), cifra que representa un leve crecimiento del 0,5% respecto a 2024, lo que se traduce en un incremento físico de aproximadamente 6.000 toneladas.

Al integrar las participaciones que Codelco mantiene en otras faenas —específicamente en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%)—, la producción total de la corporación sumó 1.439.732 tmf. Este volumen global se situó apenas un 0,1% por debajo de los registros del año anterior.

El desempeño de la cuprífera estuvo marcado por diversos desafíos en sus faenas. Según explicó el presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, “el 2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo marcado por el accidente en El Teniente y otras contingencias que impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas”.

Para contrarrestar estas dificultades, la administración enfocó sus esfuerzos en optimizar la gestión de sus activos. “Frente a ello, hemos reforzado con decisión la seguridad, la confiabilidad, la continuidad y la disciplina operacional para consolidar los avances del período y retomar una senda de crecimiento sostenible”, puntualizó Alvarado respecto a la estrategia para fortalecer la productividad futura de la mayor productora de cobre del mundo.

PURANOTICIA