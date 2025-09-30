Fuerte caída de actividad minera llevó al Índice de Producción Industrial a un -1,9% en agosto

Un descenso en doce meses de 1,9% anotó en agosto de 2025 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, según informó la mañana de este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución de 6,3%, como consecuencia de la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando la minería metálica con una disminución de 6,0%, restando 5,213 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice.

El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, decreció 0,6% respecto de agosto de 2024, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron una reducción en su actividad, destacando gas, que se contrajo 14,6%, incidiendo -1,009 pp. en la variación del índice.

Finalmente, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 1,8% en doce meses, explicado, en gran medida, por el alza interanual de 13,2% en elaboración de productos alimenticios (división 10), que incidió 4,031 pp. en la variación del índice general.

