Fiscalización del SII: Primer informe por tope de 50 transferencias analiza a 165 mil contribuyentes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha publicado el primer reporte sobre el nuevo mecanismo que obliga a las instituciones financieras a informar sobre las transferencias de dinero. El análisis se centró en las cuentas de más de 165 mil personas que recibieron abonos superiores a los $2.500.000 y superaron el límite de 50 transferencias mensuales.

El objetivo de esta medida, implementada con la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, es combatir la evasión fiscal y el comercio informal. Según el reporte, las personas fiscalizadas recibieron un total de $15 billones durante el primera mitad del año.

El informe, que abarca el período de octubre de 2024 a marzo de 2025, muestra que de las 18 instituciones obligadas a reportar, solo 14 lo hicieron. El Banco de Chile entregó la mayor cantidad de antecedentes, con 47.804 contribuyentes, mientras que el Banco Santander lideró en el número de operaciones con más de 15,6 millones. En cuanto a los montos, el BCI fue el que informó la cifra más alta, con $6,8 billones.

El reporte también destaca que las cuentas corrientes representaron casi el 60% de los productos analizados, seguidas por las cuentas vista con un 34%. Un dato relevante es que el 85% de las personas informadas concentró sus movimientos en una sola institución financiera.

El SII ha anunciado que está revisando la información para determinar si algún banco incumplió con la obligación de reportar, y que el mecanismo ya está teniendo un efecto disuasorio en los contribuyentes.

