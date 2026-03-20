Fin del Mepco enciende alarmas: expertos prevén salto inflacionario y fuerte impacto en combustibles

El debate sobre el futuro del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) se intensifica. El gobierno ingresará a inicios de la próxima semana el proyecto comprometido para modificarlo, con alternativas que van desde agilizar el traspaso de precios hasta su eliminación definitiva.

Según publica La Tercera, el sistema busca alivianar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo y del tipo de cambio en los precios internos de gasolina, diésel, gas licuado y gas natural comprimido. Lo hace mediante ajustes en los impuestos específicos a los combustibles, reduciendo así el efecto inmediato sobre la inflación.

Rafael Romero, académico de la Universidad Alberto Hurtado, advierte: “Si se elimina el Mepco, el primer efecto sería adelantar el alza en el IPC por la vía de los combustibles, porque el mecanismo justamente suaviza el traspaso de las variaciones internacionales del petróleo y del tipo de cambio a los precios locales”.

Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, cuantifica el impacto: “Si el cambio hace que el traspaso a precio en lugar de $30 sea $50 y cada 15 días en vez de cada 20 días... en el IPC de abril podríamos tener tres décimas más de inflación y llegar a 0,5% en ese mes y en mayo otro 0,5%. Por lo tanto, este componente le sumaría 0,6 puntos más a la inflación anual”.

El mismo economista proyecta que, sin Mepco, “el efecto anual sería de 1,2 a 1,3 puntos más de inflación. De esta manera el registro anual pasaría de 2,7% a uno más cercano a 4%”.

PROYECCIONES DE CORTO PLAZO

Felipe Alarcón, de Euroamerica, señala que “la velocidad a la cual convergen los precios locales hacia el alza de los referenciales internacionales sea más rápida, con implicancias de primer orden sobre los IPC de marzo y abril. Marzo aumentaría desde 0,6% a 0,8% y abril desde 0,4% a 0,9%”.

El mismo experto agrega: “Nosotros para el año ya vamos en torno a un 3,6%. Cada día que pasa y el conflicto no cese, va a hacer que los agentes mantengan al alza sus expectativas”.

IMPACTO EN COSTOS Y PRODUCCIÓN

Alejandro Fernández, de Gemines, enfatiza: “Desde luego que tendrá efectos relevantes, porque se afecta los costos de producción y transporte, por lo que habría efectos posteriores, principalmente a partir de la subida del diésel”.

Añade que “lo más relevante es la gasolina de forma directa y el diésel indirecta. La parafina afecta muy poco, pero igual puede agregar alrededor de 10 puntos base. El efecto combinado total en un plazo de seis meses puede superar los 150 puntos base”.

Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de La Frontera, advierte que “la eliminación del Mepco aumenta la probabilidad y magnitud de efectos indirectos o segunda vuelta, entre ellos subiría el precio del transporte, alimentos y producción”.

El mismo académico recuerda que “la gasolina tiene una ponderación de 3,39% en la canasta del IPC. Es el cuarto producto de mayor ponderación en la canasta que consta de 283 productos y servicios. Entre la parafina y el gas licuado suman otro 1,5% de ponderación”. Y concluye: “Estamos hablando de un peso importante y significativo en el gasto del hogar, proporción que es incluso mayor en hogares vulnerables donde se destina una mayor fracción del presupuesto familiar a energía y calefacción”.

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