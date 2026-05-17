Exportaciones no cobre-no litio crecieron 7,4% entre enero y abril de 2026

Las exportaciones chilenas no cobre no litio cerraron el período enero-abril de 2026 con un total de US$ 19.013 millones y un alza de 7,4% respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con cifras del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas. Solo en abril, los envíos alcanzaron US$ 4.487 millones, con un crecimiento de 8,1% frente al mismo mes de 2025.

En el periodo enero-abril destaca el sector pesca y acuicultura que exportó US$ 3.513 millones (+5,8%), con el salmón y la trucha como principal producto, sumando US$ 2.530 millones (+5,3%). El jurel registró un desempeño destacado con US$ 306 millones (+48,4%). Estados Unidos (US$ 1.016 millones), Japón (US$ 498 millones) y Brasil (US$ 365 millones) fueron los principales destinos.

Por su parte, las manufacturas también destacaron con crecimiento en el periodo enero – abril con US$ 3.211 millones y un alza de 58,2% -y de 75,8%. solo el último mes. Los productos que más aportaron a este resultado fueron el yodo (US$ 623 millones, +28,9%), los sulfatos (US$ 448 millones, +761,3%) y los productos de hierro y acero (US$ 293 millones, +55,6%).

Asimismo, el sector servicios alcanzó US$ 1.315 millones en el período, con un crecimiento de 15,6%. Los subsectores más dinámicos fueron TICs (US$ 407 millones, +64,3%) y mantenimiento y reparación (US$ 297 millones, +223,6%). En cuanto a destinos, Estados Unidos lideró con US$ 380 millones (+55,4%), seguido de Perú con US$ 333 millones (+59,9%).

“El dinamismo del sector agropecuario, junto al crecimiento de manufacturas y servicios, muestran que Chile puede sostener su desempeño exportador desde distintos sectores y regiones. Estas cifras refuerzan nuestro trabajo en cuanto a seguir apoyando con nuestra red internacional y regional a las empresas chilenas en la diversificación y búsqueda de nuevos mercados”, destacó el director General de ProChile, Ignacio Fernández.

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