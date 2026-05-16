De Grange afirma que 1% cambió de auto a transporte público tras alza de bencina

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, afirmó que no han sido modificados ni los horarios ni la frecuencia de buses y aseguró que el 1% cambió el uso de vehículo por transporte público tras alza de combustibles.

En conversación con T13, de Grande señaló que se encuentran “monitoreando la calidad del servicio, tanto de buses como de Metro en Santiago y regiones. Ni la frecuencia de buses ni los recorridos han sido modificados, tampoco los horarios de funcionamiento, la oferta de buses no ha sido modificada en lo absoluto”.

En cuanto al traspaso de usuarios de vehículos, el titular de Transportes sostuvo que "se midió con técnicas estadísticas muy precisas, y tanto en el caso de los buses como en el caso del Metro ese traspaso ha sido inferior al 1%".

"El traspaso el efecto del precio del petróleo sobre la reducción en el uso del automóvil fue muy marginal, y lo mismo sobre el aumento del uso del transporte público también fue muy pequeño, inferior al 1%", añadió.

Respecto a la supuesta baja en la frecuencia de buses a ciertas horas, el secretario de Estado dijo que "no es real" y que "lo único que hemos hecho es que durante la noche los buses oruga los estamos reemplazando por buses de 12 metros, que desde el punto de vista de calidad de servicio no afectan en nada, porque la frecuencia es la misma, la capacidad excede la demanda, no afecta en ningún caso la calidad del servicio".

Por otro lado, el titular de Transportes abordó el recorte de cerca de 60 millones de dólares en la cartera y sostuvo que "hay varias perillas que uno va moviendo, por ejemplo, no seguir circulando con buses articulados durante la noche".

Asimismo, apuntó a "los buses de dos pisos, que no pueden circular por todas las calles, son más lentos" y aseveró que fue "un error" traerlos. "Lo que vamos hacer es que no vamos a seguir comprando. Son varias perillas las que tú puedes ir moviendo de tal forma de llegar a cerca de este 3%".

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