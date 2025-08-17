Exportaciones de servicios chilenos crecieron 13,5% entre enero y julio

Las exportaciones de servicios chilenos anotaron un nuevo incremento entre enero y julio, llegando a los US$1.815 millones, un alza de 13,5% respecto del mismo período de 2024, año que terminó con cifras récord para este sector, según informó ProChile en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.

De acuerdo al reporte, en los primeros siete meses del año, los servicios chilenos llegaron a 121 mercados, siendo los principales Estados Unidos (con US$579 millones, que es 7,4% más que entre enero y julio del año anterior), Perú (US$369 millones, alza de 27,5%), Colombia (US$165 millones, con 43,9% de incremento) y Reino Unido (US$90 millones, 70,3% más que en el mismo período de 2024).

El informe destaca que los servicios de administración duplicaron sus exportaciones, al sumar más de US$ 210 millones en envíos; el ítem de asesoría creció 77,4% hasta superar los US$128 millones, mientras que los servicios de tecnologías de la información mantuvieron el mayor valor exportado en el semestre, con US$363 millones en envíos.

"Es una muy buena noticia que los servicios chilenos sigan aumentando sus exportaciones al mundo y estén en camino a superar los envíos récord que registraron en 2023 y 2024. Esto nos muestra cómo nuestro país ha ido diversificando su matriz exportadora", manifestó el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

Agregó que "para continuar fortaleciendo este impulso exportador del sector, en este semestre, tendremos actividades de promoción en Estados Unidos, los países de ASEAN, Dubai y Guatemala, que incluirán empresas chilenas de servicios. Mostraremos en estos mercados muy exigentes una oferta de alta calidad, innovadora y competitiva de áreas vinculadas al agro, minería, audiovisual, entre otras”.

En este punto, los servicios ligados a las industrias creativas superaron los US$70 millones en exportaciones entre enero y julio, un crecimiento de 35,5% respecto del año anterior. Destacan servicios de animación, con un alza de 50% respecto al año pasado con US$29,5 millones en exportaciones; y servicios audiovisuales, con envíos por US$27 millones y un crecimiento de casi 27%.

"Chile ha demostrado que su sector audiovisual está desarrollado y tiene mucho que ofrecer al mundo", detalló Fernández. "Por eso, desde ProChile estamos promoviendo estos servicios en el extranjero. De hecho, este año junto al Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimono, reactivamos la Film Commission, para atraer a productoras extranjeras a filmar en Chile y utilizar nuestros servicios audiovisuales", sentenció.

NO COBRE NO LITIO

Además, en los primeros siete meses del 2025, Chile exportó bienes y servicios no cobre no litio por un total de US$ 28.643 millones, que representan un crecimiento de 7,9% respecto del año anterior. Si bien China y Estados Unidos se mantuvieron como los principales mercados, hubo alzas en los envíos a otros mercados asiáticos como Japón (US$1.530 millones, 0,3% más que en igual período de 2024), Corea del Sur (US$946 millones, 12,5% de incremento) e India (US$718 millones, alza de 56,6%).

En Sudamérica, Brasil se mantuvo como el principal mercado de destino con más de US$1.622 millones en exportaciones, y hubo incrementos en los envíos a Perú (US$1.025 millones, alza de 13,3%), Colombia (US$659 millones, 15,6% más) y Argentina (US$324 millones, 35% de incremento).

Junto a los servicios, explican el alza los alimentos, que entre enero y julio anotaron exportaciones por US$14.180 millones, un alza de 8,7% respecto de igual período del año anterior.

