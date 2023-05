Exportaciones chilenas alcanzan valores récord sumando US$34.633 millones entre enero y abril de este año

En los cuatro primeros meses de 2023, las exportaciones del país anotaron su mayor valor desde que existe registro. Las ventas al exterior se elevaron hasta US$ 34.633 millones, exhibiendo un alza de 7,3% (+US$ 2.358 millones) respecto a igual periodo de 2022, según informe de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central y de Aduanas.

En el periodo, las tres principales categorías de exportación presentaron alzas en sus ventas al exterior: la minería sumó embarques por US$ 18.616 millones (+US$ 789 millones; +4%); los envíos silvoagropecuarios ascendieron a US$ 3.857 millones (+US$ 388 millones; +11%); y los bienes industriales escalaron hasta los US$ 12.161 millones (+US$ 1.181 millones; +11%). También aumentó la cantidad de empresas exportadoras en todos los sectores productivos, destacando manufacturas, servicios, pesca y acuicultura, vinos, forestal y agropecuarios.

“Estas cifras dan cuenta del auspicioso trabajo de nuestro gobierno para que Mipymes nacionales puedan llegar a los mercados internacionales con su oferta de bienes y servicios. En 2023 vemos cómo la oferta exportable chilena bate récords, sumando nuevas empresas incluso en sectores de alta innovación como manufacturas y servicios”, señaló la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

La Subsecretaria añadió que, además, estas cifras refrendan “el compromiso del gobierno con un comercio internacional que beneficie a todos, sustentado en un comercio inclusivo, que brinde nuevas oportunidades a las exportadoras y exportadores de todas las regiones del país”.

Por su parte, el intercambio comercial de Chile ascendió a US$ 62.740 millones en los cuatro primeros meses de 2023, experimentando una caída de 6,2% frente a igual período de 2022 (-US$ 4.135 millones). Esta merma se debe principalmente a la caída de 18,8% en las importaciones (-US$ 6.493 millones), que no logró ser compensada del todo por el alza del 7,3% de las exportaciones (+US$ 2.358 millones). Con todo, la balanza comercial del país registró en el periodo un saldo positivo de US$ 8.647 millones.

En cuanto a las exportaciones distintas al cobre, al litio y la celulosa, estas sumaron US$ 16.450 millones en los cuatro primeros meses, anotando un alza del 12% frente a igual periodo de 2022, sumado retornos adicionales por US$ 1.806 millones. El dinamismo de los envíos nacionales fue liderado por el óxido de molibdeno, cerezas frescas, yodo, carne de cerdo, neumáticos, maquinarias, cartulinas, salmones, fruta deshidratada, arándanos, kiwis y semillas de maíz, por mencionar algunas.

En cuanto a la distribución geográfica, Asia y Oceanía se mantienen como el principal destino de los embarques nacionales, acumulando envíos por US$ 19.973 millones. Europa es la región a la que más han aumentado las exportaciones en 2023, llegando a US$ 3.403 millones (+17,4%, +US$ 504 millones); seguidos por América del Norte con operaciones por US$ 6.096 millones (+8,4%, +US$ 471 millones) y América Latina con retornos por US$ 4.300 millones (+12,5%, +US$ 247 millones).

La cantidad de empresas con ventas al exterior se elevó hasta las 5.343 exportadoras (2.420 de ellas son de tamaño MiPyme), experimentando un alza del 9% (+445) frente a los cuatro primeros meses de 2022. A nivel sectorial las mayores alzas las registraron las empresas del sector manufacturas que sumaron 216 exportadoras y las prestadoras de servicios con 191 exportadoras adicionales, sumando para el periodo un total de 2.823 y 686 exportadoras respectivamente.

Exportaciones de servicios

Las exportaciones de servicios del país crecieron un 48% (+US$ 216 millones) en los primeros cuatro meses de 2023, sumando retornos por US$ 670 millones, logrando su valor más alto desde que existe registro, con exportaciones a 120 destinos liderados por Estados Unidos (US$ 205 millones), Perú (US$ 139 millones), Colombia (US$ 64 millones), Suiza (US$ 23 millones), Reino Unido (US$ 22 millones) y España (US$ 18 millones).

Las principales categorías de exportación anotaron envíos récord para un periodo enero-abril, destacando “tecnologías de la información”, “asesorías”, “financieros”, “ciencia, tecnología e I+D”, “animación”, “contables” y “videojuegos” que registraron su mayor valor exportado.

Nueve regiones del país aumentaron sus exportaciones de bienes y servicios (excluyendo cobre, litio y celulosa). Las alzas más destacadas las exhibieron las regiones de Antofagasta (+US$ 733 millones), Metropolitana (+US$ 653 millones), O’Higgins (+US$ 110 millones), Tarapacá (+US$ 77 millones), Los Lagos (+US$ 65 millones), Los Ríos (+US$ 21 millones), Atacama (+US$ 15 millones) y Arica y Parinacota (+US$ 7 millones).

Abril

En abril de 2023 el intercambio comercial del país alcanzó los US$ 14.572 millones, anotando una caída del 11,4% con respecto a abril de 2022 (-US$ 1.866 millones). Este balance fue el resultado de la caída de 19% en las importaciones del mes (-US$ 1.620 millones), que sumaron ingresos por US$ 6.963 millones. Las exportaciones sumaron US$ 7.609 millones, experimentando una caída del 3% frente al cuarto mes del 2022 (-US$ 247 millones).

El descenso de las exportaciones del mes está explicado por la caída de 45% en las ventas al exterior de carbonato de litio (-US$ 393 millones, siendo su primera caída interanual desde junio de 2021), el descenso de 3% en los embarques de uva fresca (-US$ 66 millones) y el retroceso de 4,5% en los envíos de cátodos de cobre (-US$ 65 millones). No obstante, una gran parte de esta merma fue compensada por el alza en los envíos de concentrados de cobre (+10%, +US$ 182 millones), óxido de molibdeno (+73%, +US$ 81 millones) y concentrados de molibdeno (+214%, +US$ 57 millones). Otros productos al alza fueron la celulosa, nitrato de potasio, harina de pescado, neumáticos, alambre de cobre, ferromolibdeno, hierro y semillas de hortalizas.

Por su parte, la caída en las importaciones se explica por el descenso en las internaciones de petróleo (-41%, -US$ 207 millones), químicos (-34%, -US$ 188 millones), abonos (-59%, -US$ 102 millones), automóviles (-27%, -US$ 85 millones) y vestuario (-30%, -US$ 84 millones).

