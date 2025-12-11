Exportaciones chilenas alcanzan casi US$ 100.000 millones a noviembre de 2025

Las exportaciones chilenas alcanzaron US$ 95.719 millones a noviembre de 2025, un 6,8% más que en igual periodo de 2024. El resultado proyecta un año histórico, tras el récord de US$ 100.163 millones registrado en 2024. Solo en noviembre, el comercio exterior sumó US$ 15.594 millones, con un alza de 4,2%, completando quince meses consecutivos de crecimiento.

Según publica La Tercera, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, sostuvo que, “a pesar del difícil escenario internacional, Chile completa quince meses consecutivos de expansión en su comercio exterior, estas cifras demuestran como nuestra política económica-comercial en conjunto con los esfuerzos del sector privado, se han transformado en un pilar central para la diversificación de nuestras exportaciones, la inversión en bienes de capital y la estabilidad económica del país”.

En ese sentido añadió que “con más de 8.400 empresas exportando y cifras récords en bienes y servicios, el comercio exterior chileno es hoy una plataforma clave para la generación de empleo, inversión y desarrollo regional”.

EXPORTACIONES POR SECTOR

El informe elaborado por la Subrei -con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas- también analiza el desempeño de los distintos sectores de la economía.

La minería logró retornos por US$56.418 millones, anotando un alza de 10,5% en comparación con igual periodo de 2024, registrando su propio récord de ventas al exterior, aseguraron desde la Subsecretaría.

Por su parte, el sector frutícola inició su temporada estival con envíos por US$518 millones. Más en detalle, se aprecia que las cerezas frescas dieron comienzo a una nueva temporada con embarques por US$300 millones en el onceavo mes de 2025, prácticamente triplicando los envíos de igual mes del año pasado (US$ 106 millones).

El documento también detalla que las ventas al exterior de la industria de los alimentos mantuvieron su impulso al alza, alcanzando retornos por US$12.543 millones entre enero y noviembre.

Las exportaciones de vinos embotellados, en tanto, sumaron US$1.205 millones, anotando un descenso de 3,3% frente a los once primeros meses de 2024 (-US$ 41 millones). Según información de la Subrei, la disminución se explica “debido a una baja en los embarques de blends de tintos, lo que ha sido en gran parte compensado por las alzas en los blends de vinos blancos, sauvignon blanc, vinos rosados, pinot blanc, chardonnay y espumosos, entre otros”.

El informe agregó que la manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$5.411 millones, anotando un descenso de 7,3% frente al mismo periodo de 2024 (-US$ 427 millones), ante menores embarques de celulosa y chips de madera.

De enero a noviembre, las exportaciones de servicios anotaron prestaciones al exterior por US$2.839 millones y superando a todo lo exportado en 2024 completo. Este monto significó un alza de 12,7% en relación con el mismo periodo de 2024, completando 41 meses consecutivos de crecimiento de estas prestaciones al exterior.

Desde la Subrei precisaron que el 94,1% de sus embarques se dirigió a los destinos con los cuales Chile tiene en vigor Acuerdos Económico-Comerciales, entre ellos destacaron Mercosur, China, la Alianza del Pacífico y Estados Unidos.

Finalmente, la subsecretaria puntualizó que “en Subrei seguimos avanzando con fuerza en la apertura de nuevas oportunidades para nuestras empresas en el mundo, recientemente logramos la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Integral (Cepa) entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, nuestro primer acuerdo con un país del Medio Oriente".

"Asimismo, este lunes me he reunido con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, en el marco del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral, con el fin de continuar fortaleciendo la expansión internacional de nuestras emprendedoras y emprendedores en todas las regiones del mundo”, finalizó.

PURANOTICIA