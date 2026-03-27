Exportaciones bolivianas a través del Puerto de Arica se están desarrollando con normalidad pese a controles más estrictos

El flujo de mercancías desde Bolivia a través del Puerto de Arica mantiene su continuidad operativa, según informó la Administración de Servicios Portuarios–Bolivia (ASP-B).

El organismo aclaró que, si bien se han registrado retrasos por el reforzamiento de las inspecciones por parte de organismos chilenos, los despachos no se han interrumpido.

La intensificación de estas medidas de seguridad surge tras un masivo operativo conjunto entre Aduanas, Carabineros, la PDI, la Fiscalía y la Policía Marítima. En dicha acción, se logró la incautación de 68.726 kilos de sustancias prohibidas ocultas en un cargamento boliviano que tenía como destino final puertos en Italia, Alemania y México.

Respecto al detalle del decomiso, las autoridades precisaron que 24.500 kilos correspondían a una mezcla de cocaína y ketamina, mientras que los restantes 44.226 kilos contenían exclusivamente ketamina. Este hallazgo motivó un endurecimiento en la vigilancia, lo que generó inquietud en el sector exportador altiplánico por posibles perjuicios económicos y complicaciones en la cadena logística.

Ante las críticas por las demoras, la ASP-B puntualizó que los retrasos "se encuentran asociados al fortalecimiento de los controles y procesos de fiscalización por parte de las autoridades competentes del vecino país, orientados a la detección de cargas ilícitas". La entidad admitió que esta vigilancia "incide de manera directa en la operativa logística, generando mayores tiempos de revisión en los procesos de despacho, particularmente en operaciones de exportación".

Desde la administración del terminal, el gerente general de Terminal Puerto Arica (TPA), Camilo Jobet, defendió la rigurosidad de los protocolos. "En Terminal Puerto Arica operamos con altos estándares de eficiencia. Sin embargo, es importante destacar que los procesos de fiscalización que realizan los organismos del Estado son fundamentales para resguardar la seguridad del sistema portuario", sostuvo, añadiendo que estas acciones fortalecen la confiabilidad del puerto y su rol como plataforma segura para el comercio internacional.

En sintonía, Jorge Cáceres, gerente general de la Empresa Portuaria Arica (EPA), aclaró que las inspecciones son facultad de las instituciones chilenas. “Estos procedimientos corresponden exclusivamente a organismos del Estado de Chile, en el marco de sus atribuciones legales. En particular, el Servicio Nacional de Aduanas es la entidad competente en materia de fiscalización aduanera y control del comercio exterior. Asimismo, dependiendo del tipo de carga, pueden intervenir otros organismos públicos con competencias específicas”, explicó el ejecutivo.

Finalmente, la ASP-B recalcó que, pese al escenario actual, los operadores de comercio exterior desarrollan sus labores de forma habitual. La institución aseguró que mantiene una coordinación constante con los actores portuarios para optimizar los procesos operativos y resguardar los intereses del comercio exterior boliviano, buscando reducir el impacto de las revisiones exhaustivas en la logística.

(Imagen: Portal Portuario)

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