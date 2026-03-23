Exministro Marcel plantea que "tiene justificación" analizar lo que está pasando con la aplicación de la gratuidad

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que "tiene justificación analizar qué es lo que está pasando con la aplicación de la gratuidad" y olvió a poner en debate el desempeño del sistema tributario. A su juicio, “no está rindiendo lo que debería” y requiere una revisión profunda para evitar que la recaudación fiscal siga mostrando señales de deterioro.

En conversación con radio Cooperativa, la exautoridad recordó que hacia fines de 2025 se produjo un retroceso significativo en la recaudación. “Lo que sí fue negativo fue que tuvimos al final del año un deterioro importante de la recaudación tributaria y eso fue lo que explicó en buena medida esa brecha que tuvimos en el 2025”, señaló.

Marcel cuestionó que el debate se limite a errores de estimaciones y no aborde el problema estructural.

“Mientras se quiera culpar a errores de estimaciones, no vamos a entrar en el fondo de las cosas, que es por qué nuestro sistema tributario, que ha sido objeto de una serie de reformas, varias de ellas incluso del gobierno del Presidente Piñera, no está rindiendo lo que debería”, afirmó.

Como ejemplo, detalló que “el año pasado, por primera vez en más de 30 años la recaudación del impuesto a la renta, excluida la minería, se movió en la dirección opuesta a la demanda interna, que creció más de un 4 por ciento y la recaudación de impuesto a la renta creció 1,5”.

Para Marcel, se trata de un fenómeno excepcional: “Eso es algo muy inusual, que se sale de las regularidades de la recaudación tributaria y tenemos que entender por qué ocurrió”.

GRATUIDAD UNIVERSITARIA

El exministro también abordó la discusión sobre la gratuidad en la educación superior y el futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

A su juicio, “el CAE es un mecanismo que se ha vuelto extraordinariamente costoso, no solamente por los temas de morosidad, sino que, porque los bancos ya no tienen interés en intermediar en este crédito y entonces el Estado tiene que asumir una proporción mayor del costo de entregar el crédito, y eso fue lo que justificó la propuesta del gobierno anterior para crear un sistema nuevo, el FES”.

Marcel recordó que esa propuesta incluía medidas que hoy vuelven a estar sobre la mesa: “Dentro de esa propuesta había varios temas que hoy día se están recogiendo, respecto de la cobranza, hacerla por Tesorería, Impuestos Internos; también había medidas de incentivo de estar al día, a anticipar pagos, que ojalá se pudieran recoger; y el tema del límite de edad también fue algo que se discutió durante la tramitación de ese proyecto, en ese momento se hablaba de 35 años”.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y FOCALIZACIÓN

El exsecretario de Estado vinculó la discusión sobre gratuidad con la evolución demográfica del país. “Hoy día la población en edad escolar está reduciéndose por la caída de la tasa de natalidad que hemos tenido durante unos cuantos años, el ahorro que eso genera en subvenciones educacionales, todo se va a la educación superior, ya sea por la vía de la gratuidad o el crédito”, explicó.

En ese contexto, planteó la necesidad de revisar la focalización del beneficio: “Me parece que tiene justificación analizar qué es lo que está pasando con la aplicación de la gratuidad, porque el número de personas que está ingresando pareciera que está comenzando a agregar personas de otra situación socioeconómica distintos de donde se suponía que tenía que focalizarse”.

Según Marcel, este fenómeno se relaciona con “abusos de beneficios sociales que es bueno analizar, regularizar y controlar mejor”.

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