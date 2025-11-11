Exministro Marcel descarta que la economía se esté cayendo a pedazos y critica la "retórica" de las campañas

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, reapareció en público y cuestionó las afirmaciones de candidatos presidenciales que describen una economía en crisis.

Tras participar del foro Capital Natural de Icare, la exautoridad dijo que el dato de la inflación combinado con información de actividad del Imacec de septiembre y con los datos de empleo del trimestre terminado en septiembre, más las remuneraciones que también son recientes, muestran que "esta no es una economía que se esté cayendo a pedazos”.

“Una cosa es que la retórica de las campañas se recurra a ese tipo de figuras, pero es distinto si se trata de retórica o si se trata de una manera de pensar que lleva más bien a proyectos refundacionales, como muchas veces se ha temido en Chile”, indicó.

En cuanto a las propuestas de recorte fiscal de US$ 6.000 millones del candidato José Antonio Kast, el extitular de Hacienda manifestó que “en estos momentos, creo que el único que piensa que se pueden recortar US$ 6.000 millones en 18 meses es el candidato y el equipo que lo acompaña”.

