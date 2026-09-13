Exministro Marcel advierte por estancamiento de la inversión y caída del consumo

El debilitamiento del consumo, una inversión que no logra despegar y las dificultades de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas aparecen entre los factores que preocupan al exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, ante el escenario económico que atraviesa Chile.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el economista analizó las nuevas perspectivas contenidas en el Informe de Política Monetaria (IPOM) de septiembre, luego de que el Banco Central redujera su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año a un rango de entre 0,25% y 0,75%.

Al referirse al límite superior de esa proyección, Marcel señaló que el 0,75% “está en el crecimiento del producto más bajo que hubo durante el gobierno anterior, que fue en 2023”.

El exministro reconoció que el desempeño de la economía está condicionado por factores externos, pero advirtió que un menor crecimiento termina afectando otras áreas relevantes. Según explicó, esta situación “repercute sobre muchas cosas, repercute también sobre el empleo, sobre los mismos ánimos para invertir, entonces es importante que vayamos superando ese escenario”.

Uno de los puntos que llamó su atención fue precisamente el comportamiento de la inversión. “En las proyecciones del Banco Central, la inversión creció en cero, cosa que también llamaba la atención porque se suponía que íbamos a tener un aumento importante de inversión, y de hecho los proyectos están”, indicó.

Frente a esas cifras, Marcel sostuvo que “vamos a tener que esperar para ver el anunciado boom de inversiones”.

El economista también manifestó inquietud por el comportamiento del consumo, considerando su peso dentro de la economía. A su juicio, este “es el componente más importante de la demanda interna y, en buena medida, se ha visto afectado durante este periodo por una caída muy grande de la expectativa de los consumidores”.

Marcel vinculó este deterioro tanto a factores económicos concretos como al ambiente que, a su juicio, se instaló durante los primeros meses de la actual administración.

“Creo que hace mucho tiempo no veíamos una caída tan abrupta, esto por supuesto tiene mucho que ver con el tema del shock del precio de los combustibles, pero también tiene que ver con un clima que se fue generando en los primeros meses de este gobierno durante la transición, muy pesimista, con juicios muy negativos sobre la economía y eso de alguna manera también le llega a los consumidores”, agregó.

Otro de los focos de su análisis estuvo puesto en las pequeñas y medianas empresas. El exministro sostuvo que este sector ha quedado rezagado durante el proceso de recuperación y enfrenta mayores dificultades para absorber incrementos en sus costos.

“La Pyme ha estado bastante rezagada en el proceso de recuperación, pero tanto más importante que el tema salarial es el hecho de que el crédito bancario lleva estancado cuatro años en Chile”, afirmó.

En ese sentido, Marcel destacó la dependencia que tienen las empresas de menor tamaño del sistema financiero nacional, a diferencia de las grandes compañías que cuentan con otras alternativas para conseguir recursos.

“En el país son las empresas pequeñas y medianas las que básicamente se financian en los bancos locales, las empresas grandes se financian fuera. Si tuviera que focalizar en alguna parte, yo diría ‘pensemos en las Pymes’”, sostuvo.

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