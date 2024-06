Exministro Briones calificó los nuevos proyectos de retiro de fondos previsionales como "un chantaje poco democrático"

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la presentación de proyectos parlamentarios que permiten nuevos retiros de fondos de pensiones.

En diálogo con radio Infinita, la exautoridad dijo que “es lamentable el populismo y la falta de seriedad de no haber aprendido nada del daño que esto causó. Es jugar con la ciudadanía”.

En esta misma línea, agregó que “es incomprensible, una irrresponsabilidad. Me parece que no hemos aprendido nada, parece que todo vale. Es un chantaje que raya con lo poco democrático (…) esa no es una buena manera de conversar, hay que cuidar el nivel del debate”.

Consultado respecto de la gestión del gobierno en esta materia, Briones valoró el trabajo del ministro Mario Marcel.

“Apoyo cien por ciento al ministro de Hacienda, los buenos oficios y el esfuerzo que está haciendo en materia de pensiones porque así se trabaja en democracia: cediendo, buscando acuerdos”, afirmó.

Para el exjefe de Hacienda “el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por desdecirse de los retiros que apoyaron. El presidente ha sido bien sincero al decir que me equivoqué”. Sin embargo, “cuando uno le da el beneficio de la duda encuentra una declaración como la del diputado Gonzalo Winter que retrotrae”.

En este contexto, Briones advirtió que “cada año que sigamos postergando el tema de las pensiones (…) estamos incubando un pasivo fiscal futuro, si hace diez años hubiéramos hecho una reforma de seis puntos de ahorro tendríamos 60 mil millones de dólares más en las cuentas”.

PURANOTICIA