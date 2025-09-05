Estudio revela fuerte desigualdad en mercado inmobiliario: comunas más caras duplican a las más baratas

Un informe elaborado por Yapo.cl reveló que el mercado inmobiliario chileno presenta marcadas diferencias de precios en propiedades usadas, especialmente en departamentos, donde se observó una brecha superior al 100% entre la comuna más cara y la más económica.

El análisis, correspondiente al primer semestre de 2025, evaluó tanto los precios como los patrones de búsqueda de los usuarios a nivel nacional. De acuerdo con el reporte, la demanda no es homogénea y se explica principalmente por el perfil regional de cada zona.

En polos turísticos y costeros, los departamentos son la primera opción de compra. Factores como el atractivo turístico, el potencial de arriendo temporal, la disponibilidad de servicios y la oferta de terrenos explican la preferencia.

En contraste, en ciudades con perfil más residencial o de zonas centro del país, las casas mantienen su predominio como principal alternativa de compra para las familias.

Ranking de comunas con mayor demanda

Según el estudio, las 10 comunas que concentran más búsquedas de departamentos son:

Viña del Mar Concepción La Serena Antofagasta Temuco Iquique Concón Valparaíso Valdivia Rancagua

En el caso de casas, el listado lo encabezan:

La Serena Concepción Viña del Mar El Tabo Temuco Valdivia Rancagua Antofagasta Talca Puerto Montt

El reporte advierte que las diferencias de precios son notorias entre regiones y comunas. En departamentos usados, la comuna más cara supera en más del doble a la más económica, lo que marca una fuerte disparidad en el acceso a la vivienda.

En ese sentido, Yapo.cl enfatizó que las condiciones del mercado reflejan tanto la desigualdad territorial como la influencia del turismo y el desarrollo urbano en los valores de las propiedades.

PURANOTICIA