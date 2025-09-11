Estudio: Expectativas de contratación en Chile aumentan para fin de año

Un reciente informe de ManpowerGroup trae noticias positivas para el mercado laboral chileno. Según el estudio, las expectativas de contratación para el último trimestre del año han mejorado, alcanzando un Índice de Expectativa Neta de Empleo (NEO) del 21%, un aumento de tres puntos respecto al periodo anterior.

Este resultado, según la firma de recursos humanos, refleja un mercado que, pese a la cautela global, muestra dinamismo y diversificación. El gerente general de ManpowerGroup Chile, Jorge Gamero, señaló que las organizaciones están apostando por la innovación y la digitalización.

El informe detalla que el 37% de los empleadores chilenos prevé aumentar sus dotaciones, mientras que solo un 16% anticipa una reducción. Por regiones, las mayores intenciones de contratación se concentran en el sur (24%) y la Región Metropolitana (23%).

En cuanto a los sectores, Industrias y Materiales (41%) lidera las proyecciones, seguido por Servicios de Comunicación (38%) y Finanzas y Bienes Raíces (34%). El único sector con una proyección negativa es el de Salud y Ciencias de la Vida, con un -10%.

A nivel regional, Chile se posiciona por debajo de Brasil y Perú, pero por encima de Colombia y Argentina. Finalmente, el estudio destaca que el principal desafío para las empresas sigue siendo atraer candidatos calificados, un problema que afecta al 46% de los empleadores.

PURANOTICIA