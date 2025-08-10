Este es el Top 10: Clásicos y fenómenos virales marcan las compras para el Día del Niño

Este domingo se celebra el Día del Niño en Chile, las compras de juguetes vivieron su peak, impulsadas por una mezcla de clásicos de siempre y fenómenos virales en redes sociales. Desde hace semanas, padres, madres y familiares adelantaron la búsqueda del regalo ideal, siguiendo las modas que este año marcan la pauta en el comercio electrónico.

Datos de Mercado Libre indican que las películas, los videojuegos y TikTok están influyendo más que nunca en las decisiones de compra, lo que explica que productos inspirados en figuras populares en internet hayan escalado rápidamente en el ranking de ventas. No es la primera vez que ocurre: en 2023, el estreno de la película de Barbie provocó un alza de más del 150% en las búsquedas de la muñeca. Este año, otro título cinematográfico logró un efecto similar sobre uno de los juguetes más buscados.

En el top de ventas figuran opciones que van desde sets de bloques magnéticos estilo Minecraft hasta muñecas Reborn, pasando por pistas de Hot Wheels y cocinas de juguete con decenas de accesorios. También destacan las casas de Barbie, triciclos de paseo 360° y sets de figuras coleccionables como los Super Zings, que siguen sumando adeptos.

El listado de Mercado Libre confirma que el Día del Niño y la Niña sigue siendo una fecha en la que conviven los clásicos con las tendencias del momento, y donde el cine, los videojuegos y las redes sociales juegan un rol decisivo en la elección de los regalos.

Aquí está el TOP TEN:

1. Set de 100 bloques magnéticos inspirado en Minecraft.

2. Caja con 25 figuras coleccionables Super Zings, Serie 3.

3. Muñeca Reborn de silicona, 55 cm de altura.

4. Casa de los Sueños de Barbie.

5. Cocina de juguete grande Anikids con 50 piezas.

6. Juego de bloques magnéticos 3D, 60 piezas.

7. Pista Hot Wheels City T-Rex vs Estación de Bomberos.

8. Triciclo de paseo infantil Bebesit 360°, color rosado.

9. Muñeca NPK Bebé Reborn de 55 cm.

10. Triciclo de paseo infantil Bebesit 360°, color negro.

