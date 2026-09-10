Entra en vigencia la eliminación del horario punta para recortar costos eléctricos en pymes y empresas este septiembre

Con su publicación en el Diario Oficial, entró en vigencia la eliminación del horario punta durante septiembre de 2026, una medida que busca reducir los costos eléctricos de empresas y pymes y entregar un impulso a la actividad productiva nacional.

La iniciativa fue sometida previamente a una revisión por parte de expertos, quienes analizaron los efectos macroeconómicos asociados a este mecanismo tarifario. Tras su publicación, la medida comenzó a aplicarse legalmente desde este miércoles.

La eliminación del cobro durante septiembre tiene como principal objetivo aliviar los costos de electricidad que enfrentan pymes y empresas durante un período de alta actividad económica. La medida beneficiará especialmente a sectores como la agricultura, con potenciales efectos positivos sobre la productividad, la inversión y la generación de empleo.

HORARIO PUNTA

El horario de control de punta considera la demanda eléctrica registrada entre las 18:00 y las 22:00 horas durante los meses de abril a septiembre.

Este mecanismo busca incentivar una reducción del consumo durante los períodos de mayor exigencia del sistema eléctrico, especialmente en aquellos meses y horarios en que se registra una mayor demanda.

Sin embargo, con la exclusión de septiembre de 2026 del período de control, el consumo registrado durante este mes no será considerado para efectos de este mecanismo tarifario.

De esta manera, la medida permitirá una reducción del costo asociado al consumo de electricidad para las empresas y pymes, particularmente aquellas que concentran parte importante de su actividad durante los horarios considerados habitualmente como punta.

PURANOTICIA