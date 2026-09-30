Confirman fuerte alza de $39,4 por litro para las bencinas y casi $100 para el diésel a partir de este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció una fuerte alza de $95 por litro para el precio del diésel a partir de este jueves 1 de octubre.

Desde la estatal informaron que el valor de las bencinas de 93 y 97 tendrá un aumento de $39,4 por litro, mientras que el kerosene (parafina) subirá $281,8.

En tanto, el gas licuado vehicular (GLP) también tendrá un alza en su valor de $61,4 por litro.

Desde ENAP explicaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

La empresa indicó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

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